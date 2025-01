Dengue: Paciente internado se recupera após 3 dias de UTI

João Vitor Cunha Castilho continua sob avaliação médica na Santa Casa Anna Cintra, onde deu entrada no último domingo (12)

“A dengue me deu um susto e mudou toda minha rotina. Graças a Deus, agora estou me recuperando, mas foi grave”. O relato é do jovem João Vitor Cunha Castilho, de 29 anos, que está internado na Santa Casa Anna Cintra desde o último domingo, 12 de janeiro, com dor no corpo, fraqueza e forte dor de cabeça e garganta.

“Como eu estava com muita dor de garganta, a princípio pensei que fosse infecção. Mas daí já fizeram o teste e diagnosticaram dengue. Foi um susto, porque fui internado, piorei muito e já no dia seguinte fui para a UTI, onde fiquei três dias. Foi horrível, tive uma crise de ansiedade, porque nunca tive dengue. A doença mudou toda minha rotina, que até então era agitada, com trabalho e academia”, conta João.

Com a melhora nas plaquetas, João saiu nesta quarta-feira (15) da UTI e já está liberado para caminhar na área externa do hospital e receber visitas. A previsão é que tenha alta nesta-feira se a melhora do quadro se mantiver. Mas João contraiu dengue tipo C, uma forma grave da doença.

Em horário de visita, a mãe de João, que prefere não se identificar, conta que também já contraiu a dengue. “O meu caso foi menos grave que o dele, mas mesmo assim eu fiquei internada e perdi 10 kg. É muito séria a dengue. Eu fiquei apavorada com o João na UTI”, desafaba a mãe.

Com 201 casos confirmados de dengue na cidade, a Prefeitura de Amparo saiu na frente dos municípios da região com ações intensivas – criação do Comitê da Dengue, combate aos criadouros do mosquito aedes aegypti, por meio de limpeza urbana e vistorias da Vigilância em Saúde, além de uma forte campanha de conscientização popular.

Denúncias sobre possíveis criadouros de Dengue podem ser feitas pelo 0800 0800 170 e pela Ouvidoria da Prefeitura, em www.amparo.sp.gov.br, clicando em Ouvidoria.

Confira algumas ações que evitam os criadouros do mosquito

– Manter os pratos de vasos de flores e plantas com areia;

– Guardar garrafas com a boca virada para baixo;

– Limpar sempre as calhas dos canos;

– Não jogar lixo em terrenos baldios;

– Colocar o lixo sempre em sacos fechados;

– Manter baldes, caixas d´água e piscinas sempre tampados;

– Deixar pneus ao abrigo da chuva e da água;

– Eliminar copinhos plásticos, tampas de refrigerantes, cascas de coco em sacos que possam ser lacrados;

– Furar latas de alumínio antes de ser descartadas para não acumular água;

– Lavar bebedouros de aves e animais pelo menos uma vez por semana