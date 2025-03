DENGUE: SAÚDE DE JAGUARIÚNA VISITA MAISA DE 1.200 IMÓVEIS NESTE FIM DE SEMANA

O mutirão contra a dengue da Secretaria de Saúde de Jaguariúna visitou um total de 1.251 imóveis neste fim de semana nos bairros 12 de Setembro, Mario Finotelli, Dona Luiza, Jardim Imperial, Jardim Zeni e Santa Mercedes.

Segundo balanço da Secretaria de Saúde, do total de residência visitadas, 489 estavam fechadas, 37 proprietários se recusaram a permitir a entrada dos agentes de saúde e outras 11 casas estavam desocupadas.

Os agentes da secretaria conferiram os quintais em busca de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti e deram orientações aos moradores.

A Secretaria de Saúde destaca a importância dos moradores colaborarem com a ação permitindo a entrada dos agentes de saúde em suas residências. Os agentes visitam as casas em busca de possíveis focos do mosquito e dão informações à população sobre as doenças e como evitar o acúmulo de água nos quintais e dentro das residências.