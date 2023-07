Dengue ultrapassa 700 casos da doença na cidade

A Vigilância Epidemiológica (VE) de Mogi Guaçu confirmou 775 casos de dengue em moradores de Mogi Guaçu. O número de casos da doença causado pelo mosquito Aedes aegypti consta do relatório epidemiológico do órgão divulgado nesta quinta-feira, 6 de julho. No momento, 16 notificações de casos aguardam o resultado dos exames e, no período entre 1º de janeiro até o momento, já foram 4.441 notificações de casos, sendo 3.620 deles negativos.

A bióloga da VE, Cristiana Folchetti Monteiro Ferraz, comentou que, apesar do número de casos positivos, o atual período é marcado pela diminuição de transmissão da doença e justamente, por isso, o momento é de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti.

“É preciso o apoio de todos para que cuidem da limpeza dos quintais para reduzir a presença do mosquito Aedes aegypti e diminuir as chances de disseminação da doença. Sem o mosquito, a dengue não se espalha. Todos os esforços são importantes, mas o cuidado maior para evitar a dengue começa dentro do quintal de cada cidadão eliminando os recipientes de água parada”, disse.

O maior índice da doença se concentra nos bairros das Chácaras Alvorada com 140 casos, Jardim Canaã com 75 casos e Jardim Ypê Pinheiro com 67 casos.