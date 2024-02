Departamento de Bem-Estar Animal apresenta dicas de manejo para aves fora do ninho

O Departamento de Bem-Estar Animal (DPBEA) da Prefeitura preparou dicas para os munícipes que encontrem aves fora do ninho.

As informações foram preparadas pela médica veterinária, Fernanda Santos, responsável pelo DPBEA, em virtude do aumento de pedidos de orientações por parte dos munícipes nos últimos meses.

Em caso de mais dúvidas, o DPBEA pode ser procurado através do telefone (19) 3874-5611 ou pelo e-mail seddema@paulinia.sp.gov.br.

O atendimento do órgão ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

PERÍODO DE REPRODUÇÃO

A reprodução de aves ocorre principalmente na primavera e no verão, estações com maior disponibilidade de alimentos, sendo mais comum observar ninhos de aves em casas, principalmente no forro e filhotes no chão.

Informações importantes:

Jamais remova os filhotes do ninho, pois isso é crime ambiental.

Espere os filhotes crescerem e irem embora por conta própria, depois feche a entrada para que o local não seja usado como ninho novamente.

ACHOU UM FILHOTE DE AVE NO CHÃO?

Afaste do local possíveis predadores como cães e gatos.

Não toque no animal, exceto caso você tenha certeza que ele precise. A interferência humana pode prejudicar o progresso de aprendizagem e adaptação, realizado pela companhia da ave mãe.

Observe se é um filhote frágil ou já é um jovem emplumado.

Filhote frágil: observe se há um ninho próximo. Coloque a ave de volta no ninho, com auxílio de um pano/toalha ou luvas. Evite manipular demais. Caso não ache um ninho, improvise com uma caixa de papelão forrado com um tecido e em local seguro (árvore ou arbusto) e observe se os pais procuram o filhote.

Jovem aplumado: caso não tenha predadores próximos, deixe o animal no local. Se não for possível conter os predadores, coloque a ave em um local seguro como uma árvore ou um arbusto (utilize luvas ou panos/toalha).

QUANDO ACIONAR O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL (DPBEA)?

Ave caída, machucada ou doente: coloque a ave com cuidado em uma caixa de papelão forrada com tecido ou papel.

Utilize luvas/toalha/panos para manipulação do animal. Faça furos na caixa para ventilação e acione o DPBEA.

Não tente oferecer água ou alimentos, por poderem ser inadequados para o animal e causar sua morte.

Não deixe perto de outros animais ou crianças. Não manipule mais do que o necessário.

Sobre o Departamento de Bem-Estar Animal

O Departamento de Bem-Estar Animal da Secretaria de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiento, sendo responsável pelo Programa Municipal de Castração, o Programa Cão Comunitário, feiras de adoção e o cadastro de voluntários e entidades ligados à causa animal.