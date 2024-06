Departamento de Cadastro Mobiliário vai atender na sede da Secretaria de Habitação, Indústria e Comércio

A partir do dia 2 de julho, o Departamento de Cadastro Mobiliário da Prefeitura de Mogi Guaçu passará a atender os contribuintes em novo local. Todos os serviços do departamento serão transferidos para a Secretaria Municipal de Habitação, Indústria e Comércio (SHIC), localizada na antiga Estação da Fepasa, na Avenida dos Trabalhadores, 1.461, no Centro.

O secretário de Habitação, Indústria e Comércio, Fabiano Martini, explicou que mudança tem como objetivo dar maior agilidade ao andamento dos processos administrativos. “Resolvemos fazer essa mudança para viabilizar o atendimento dos escritórios de contabilidade e dos empresários, concentrando assim, todos os serviços no mesmo local como, por exemplo, licenciamento e cadastro mobiliário”, disse.

Ele ressaltou ainda que a mudança contribuirá para facilitar o trâmite no processo de liberação de alvarás. “O Departamento de Cadastro Mobiliário é responsável pela abertura de cadastro empresarial (pessoa jurídica), porém, é a nossa Secretaria quem emite o alvará de funcionamento dessas empresas. Então, o melhor a se fazer é vincularmos o departamento a nossa Pasta”, falou.

Além disso, também serão transferidos para o novo endereço os serviços de abertura de Microempreendedor Individual (MEI), autônomos, guias de Imposto de Serviço sobre Qualquer Natureza (ISS), Inscrição Municipal (IM) e outras tratativas relacionadas a empresas.

Mudança

Fabiano Martini informou que até a próxima quinta-feira, 27 de junho, os serviços do Departamento de Cadastro Mobiliário serão feitos normalmente no andar térreo do Paço Municipal, localizado na Rua Henrique Coppi, 200, no Morro do Ouro.

“Já na sexta-feira, 28 de junho, os funcionários do departamento irão realizar a mudança dos mobiliários e documentos. Por isso, não haverá atendimento desse setor nesse dia, assim como, na segunda-feira, 1º de julho, data em que os funcionários arrumarão o novo local de trabalho”, comentou.

Contatos

O Departamento de Cadastro Mobiliário continuará com o número de telefone (19) 3851.7010 7010 e com outros dois novos contatos sendo: (19) 3851.7712 e 384.2300. E o e-mail de atendimento segue o mesmo sf-cadmobiliario@mogiguacu.sp.gov.br.

Com a mudança, o Banco do Povo, que presta serviço à população na sede da Secretaria de Habitação, Indústria e Comércio, também terá um novo contato telefônico: (19) 3818.1372.