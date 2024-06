Departamento de Finanças e Contabilidade de Holambra passa a disponibilizar novos serviços on-line gratuitamente

O Departamento de Finanças e Contabilidade da Prefeitura de Holambra passou a disponibilizar esta semana novos serviços gratuitamente no portal do município. Dentre eles, certidões negativas de imóvel, de valor venal de imóvel, de empresa, de cancelamento de empresa e de contribuintes pessoa física ou jurídica. Além disso, também podem ser retiradas on-line 2ª via de impostos e taxas do ano corrente, extrato e relatórios de débitos. Para isso é preciso acessar www.holambra.sp.gov.br e clicar na aba Serviços / IPTU e Tributos Municipais.

Até então, o serviço era solicitado via e-mail ou presencialmente por meio do Setor de Protocolo, com prazo de 3 a 7 dias para expedição do documento e cobrança de taxa pelo serviço. ” Trata-se de uma grande facilidade para o holambrense, pois agora a solicitação é atendida imediatamente, onde o morador estiver, e sem custo”, explicou o economista e diretor municipal da pasta, Rodolfo Silva Pinto.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (19) 3802-8000 nos ramais 242 ou 244.