DEPOIS DE 10 ANOS, SAÚDE DE JAGUARIÚNA RETOMA CIRURGIAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL MUNICIPAL

Após mais de uma década sem oferecer cirurgias de cabeça e pescoço, a rede pública de saúde de Jaguariúna retomou esses procedimentos. A iniciativa visa ampliar o acesso dos moradores a tratamentos especializados, evitando deslocamentos para outras cidades.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, desde 25 de fevereiro, o serviço disponibiliza 30 consultas ambulatoriais e realiza quatro cirurgias mensalmente no Hospital Municipal Walter Ferrari. Para ser submetido à cirurgia, o paciente deve obter um encaminhamento médico de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou do Centro de Especialidades Médicas. Após o encaminhamento, o caso é avaliado pela central de regulação, que agenda a consulta diretamente com o cirurgião de cabeça e pescoço no Hospital Municipal.

A cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade médica que trata de doenças e tumores na região da face, fossas nasais, seios paranasais, boca, faringe, laringe, tireoide, paratireoides, glândulas salivares, tecidos moles do pescoço e couro cabeludo. A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço destaca a importância desses procedimentos para o diagnóstico e tratamento eficazes dessas condições.

“Com a retomada das cirurgias de cabeça e pescoço, Jaguariúna reforça seu compromisso em oferecer serviços de saúde de qualidade e acessíveis à população, garantindo atendimento especializado dentro do próprio município”, afirma o prefeito de Jaguariúna, Davi Neto.

“Anteriormente, os pacientes de Jaguariúna eram encaminhados para cidades como Campinas e Sumaré para realizar essas cirurgias pela central de regulação do Estado. A retomada desses procedimentos no município representa um avanço significativo na autonomia e na qualidade do atendimento médico local”, informa a Secretaria de Saúde.

Foto: arquivo