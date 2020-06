Deputado Cauê Macris destina R$ 100 mil para a saúde em Artur Nogueira

O deputado e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris, destinou emenda de R$ 100 mil para a saúde, em Artur Nogueira. O recurso foi publicado no Diário Oficial na última semana e já está em processamento pelo governo do Estado para ser enviado à prefeitura.

O valor pode ser usado no combate ao coronavírus, para investimentos ou custeio de ações de saúde. Ao todo, 23 municípios paulistas, de diversas regiões do Estado, serão beneficiados com emendas destinadas pelo deputado, totalizando R$ 3,1 milhões para a área da saúde.

“Fico feliz em poder destinar recursos para a saúde em Artur Nogueira, principalmente neste momento de pandemia causada pelo novo coronavírus. Tenho certeza de que os recursos serão muito bem aproveitados, beneficiando toda a população”, disse Cauê Macris.

Os deputados têm, por lei, a garantia de destinar emendas aos municípios. Desde 2018, 0,3% da receita líquida do Orçamento Anual do Estado é destinado para indicações dos deputados. Desse percentual, metade deve ser direcionado para investimento na área da saúde.