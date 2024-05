Deputado Edmir Chedid libera R$ 300 mil para Santo Antônio de Posse

A prefeitura de Santo Antônio de Posse (Região Metropolitana de Campinas) recebeu nesta quinta-feira (09) mais R$ 300 mil para ampliar programas e projetos de infraestrutura urbana. Este recurso financeiro, liberado por meio de emenda do deputado Edmir Chedid (União) para o orçamento estadual, será destinado à recuperação do pavimento asfáltico de vias públicas.

Segundo o parlamentar, além de benefícios diretos aos motoristas, que terão em breve vias mais seguras e bem melhores ao tráfego, a iniciativa também garantirá a geração de empregos à comunidade. “Afinal, esta tem sido uma de nossas preocupações no mandato, ou seja, assegurar que tenhamos mais oportunidades e vagas de emprego aos trabalhadores da região”, disse.

“Garantir recursos para os nossos municípios poderem realizar obras e implementar serviços que atendam às necessidades da população local também é função dos deputados. Por isso, estou empenhado em contribuir para o desenvolvimento não só de Santo Antônio de Posse, mas de todos os municípios do entorno, como Holambra, Jaguariúna e Mogi Mirim”, destacou.

No ano passado, o parlamentar já havia liberado R$ 200 mil à administração pública municipal para compra de kits para a Defesa Civil. “Temos que agradecer ao deputado Edmir Chedid que tem demonstrado muito empenho em atender as demandas apresentadas pelo município em diversas áreas da administração”, finalizou o prefeito de Santo Antônio de Posse, João Leandro Lolli.

A assinatura de convênio entre a prefeitura e o governo do Estado de São Paulo para a liberação dos recursos ocorreu nesta quinta-feira (09) durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes – sede do Poder Executivo –, na zona sul da capital. O evento contou com a participação do governador Tarcísio de Freitas (republicanos) e do secretário de Estado de Governo, Gilberto Kassab.

Imagem: Governador Tarcísio de Freitas e o prefeito de Santo Antônio de Posse, João Leandro Lolli após a assinatura de convênios.