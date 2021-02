DER faz audiência pública sobre Novas Vicinais, programa de recuperação de vicinais

Órgão da Secretaria Estadual de Logística e Transportes, o DER realizou nesta terça-feira (02) audiência pública online para a apresentação do projeto geral do programa Novas Vicinais. Lançado pelo Governo de SP, o programa irá recuperar estradas vicinais de todo o Estado. A previsão do Departamento de Estradas de Rodagem é que o edital de licitação, do primeiro lote, seja publicado em março.

O Novas Vicinais foi criado estrategicamente pelo Governo de SP para ajudar a Prefeituras a modernizar estas estradas, que são de responsabilidade municipal. Importantes para o desenvolvimento econômico do Estado, estas vias fazem parte da nova matriz logística rodoviária integrada em todo o Estado.

“O Governador Doria priorizou o Novas Vicinais dentro dos investimentos em logística do Estado. Os técnicos do DER chegaram a este programa estruturado, classificando as vicinais nos municípios. No momento da licitação, junto com os prefeitos, podemos escolher os caminhos a serem recuperados resultando em mais segurança, menores custos logísticos e melhorando a qualidade de vida das pessoas que por ali transitam”, afirmou o Vice-governador Rodrigo Garcia.

Um estudo técnico do DER, feito em conjunto com as Prefeituras, identificou os principais gargalos para o desenvolvimento do projeto. A partir daí, as vicinais foram divididas em categorias – estradas que ligam polos geradores de produtos e serviços e rodovias estaduais, além das que dão acesso a municípios.

“As vicinais são mais do que a integração entre municípios do interior e do litoral. São essenciais para o escoamento da produção agrícola, além de dar acesso a portos, aeroportos e grandes centros urbanos. São corredores logísticos do PIB nacional”, afirmou o secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

A audiência foi planejada para explicar tecnicamente às prefeituras como será realizado o programa. Não foram anunciados os municípios beneficiados. Para o DER executar as obras, é necessária a formalização de convênios entre Governo de SP e Prefeituras.

Evento virtual

A audiência pública aconteceeu em ambiente virtual e de forma presencial — o evento desta terça (2) começou às 11h. Dias depois de o DER ter publicado no Diário Oficial do Estado comunicado, em 16 de janeiro, a forma presencial foi encerrada, já que há uma limitação para disponibilizar assentos devido à pandemia da covid-19. Para conhecer o regulamento do evento, basta acessar o link: www.der.sp.gov.br/novasvicinais/.

O processo foi conduzido pelo DER, que disponibilizou acesso ao canal online para que os interessados pudesse. acompanhar a Audiência Pública, por videoconferência, na plataforma Teams — também houve um canal no Youtube. A participação foi aberta a todos os interessados, que puderam, inclusive, encaminhar suas sugestões e dúvidas durante a audiência por meio do chat da plataforma Teams. Para as pessoas presentes, a organização deixou no telão um QrCode para ser escaneado por meio dos smartphones pessoais. “o evento teve grande importância para apresentar a metodologia do programa Novas Vicinais aos municípios interessados”, afirma o superintendente do DER, Paulo César Tagliavini.

Nova Matriz Logística

Com o Novas Vicinais, a Secretaria Estadual de Logística e Transportes dá andamento à implantação da nova matriz logística de São Paulo. Assim, o governo pretende melhorar a integração de todos os modais de transporte – malhas rodoviária, férrea, hidroviária e aerorodoviária –, e garantir agilidade no transporte de cargas e segurança na circulação de pessoas.

“Estado mais rico da União, São Paulo é exemplo para o país, pois nosso território atua como corredor logístico dos principais produtos de exportação que sai, em sua maioria, pelo Porto de Santos”, conclui Octaviano.