Camila Pudim cria seu próprio Frankenstein com megaprodução e anuncia mês do Halloween!

Influenciadora apresenta conteúdo inspirado em laboratório de cientista maluco para o mês mais assustador do ano

Camila Pudim, reconhecida por sua criatividade e domínio das tendências nas redes sociais, preparou novamente uma programação especial para o mês do Halloween. Sempre atenta às novidades do mundo da beleza e moda, a influenciadora surpreendeu seus seguidores ao compartilhar vídeos e fotos em que aparece caracterizada como uma cientista maluca em um laboratório macabro, criando seu próprio Frankenstein. Com caveiras, poções e um cenário sombrio, Camila eleva ainda mais o nível de suas criações.

Este período do ano sempre teve um significado especial na carreira de Camila, que ano após ano aprimora suas produções e seu planejamento para essa data. Ao longo de sua carreira como influenciadora, Camila consolidou essa época como um ponto alto de sua criatividade.

Este projeto #HalloweenDaPudim marca mais um capítulo na impressionante trajetória de Camila, que neste ano foi muito elogiada com challenges de vídeos como o “Divertidamente Makeup” e o “Asoka Makeup”. Inspirado no filme indiano “Asoka”, o vídeo viralizou em abril deste ano, alcançando mais de 580 milhões de visualizações no TikTok e se tornando um dos 10 mais assistidos da história da plataforma. Camila, sempre à frente das tendências, utiliza temas e hashtags em alta para criar conteúdo cativante, conquistando um público fiel de milhões de seguidores.

A influenciadora, que soma 6,1 milhões de seguidores no Instagram e mais de 24 milhões no TikTok, destaca o Halloween como uma de suas épocas favoritas do ano para explorar sua paixão por maquiagem artística e cenários elaborados. Com essa programação especial, Camila Pudim continua a inspirar seus seguidores a explorar o universo da maquiagem de forma criativa, e reafirma sua posição como uma das maiores referências dos makes no Brasil.