DER inicia construção do trevo do Distrito de Três Pontes, em Amparo

A Secretaria de Estado de Logística e Transportes, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), iniciou na última quarta-feira (13) a construção do dispositivo de segurança na SPA-137/360 (Rod. Prof.ª. Pedrina Maria da Silva Valente), no Distrito de Três Pontes, em Amparo. A rotatória será construída no km 2,3 desta rodovia que interliga o município a Monte Alegre do Sul.

Esta atividade, realizada em atendimento à reivindicação do deputado Edmir Chedid (União), tem por finalidade garantir o conforto e a segurança da comunidade e dos motoristas que utilizam o sistema viário regional. “Na prática, irá beneficiar diretamente mais de cinco mil pessoas que vivem no Distrito de Três Pontes. Uma obra importante à comunidade”, acrescentou o parlamentar.

Edmir Chedid explicou que o dispositivo de segurança foi elaborado pelo DER a partir da colaboração de moradores e de representantes políticos locais. “A rotatória das Três Pontes tem sido reivindicada há muitos anos. Por estar numa via responsável pela interligação do sistema viário regional, o tráfego de veículos é muito intenso, o que dificultava o acesso da comunidade ao bairro”, disse.

O investimento para a construção do dispositivo de segurança do Distrito de Três Pontes será de R$ 5,2 milhões. “Mais um recurso importante do deputado Edmir Chedid não só a Amparo, mas para os municípios do Circuito das Águas. Em breve, ficará mais fácil e muito mais seguro aos nossos moradores acessar o bairro pela rodovia”, finalizou o prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins.