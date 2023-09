Desafio BBF RACE MTB em Santo Antônio de Posse nesse final de semana

Um Final de Semana Cheio de Ação e Diversão

Nos dias 30 de setembro e 01 de outubro, a cidade de Santo Antônio de Posse será palco de um emocionante evento esportivo que promete agitar a cidade e proporcionar momentos de diversão para toda a família. O “Desafio BBF RACE MTB” será no Campo Municipal Pedro Lala, localizado no bairro São Judas Tadeu, oferecendo uma programação repleta de atividades para os amantes do ciclismo e do entretenimento.

Sábado, 30 de setembro:

O evento terá início no sábado a partir das 13 horas, com abertura dos portões para os participantes e espectadores. O destaque deste dia fica por conta das crianças às 16 horas.

Para manter a energia dos participantes em alta, o evento contará com uma variedade de Food Trucks, que oferecerão deliciosas opções gastronômicas para todos os gostos. Além disso, as crianças também terão sua diversão garantida com o Espaço Kids.

Domingo, 01 de outubro:

No domingo, as atividades começarão mais cedo, com a abertura dos Food Trucks a partir das 8 horas. Os participantes e espectadores terão a oportunidade de desfrutar de uma variedade de comidas e bebidas antes do grande evento do dia.

A partir das 8h30, terá início as corridas modalidade adulto, com percursos que testarão a resistência e habilidade dos competidores. As competições pela vitória e pela premiação em dinheiro, que serão concedidas aos cinco primeiros colocados, juntamente com troféus e medalhas como reconhecimento pelo seu desempenho.

Para encerrar o final de semana em grande estilo, o evento oferecerá um show ao vivo a partir das 11 horas, com a banda Rota 107 Classic Rock. Será uma oportunidade imperdível para curtir boa música e comemorar as conquistas dos atletas.

Diversão para a Família Toda:

Além das corridas emocionantes, do delicioso food truck e do entretenimento ao vivo, o local também contará com um Espaço Kids, garantindo que as crianças tenham um dia repleto de diversão e atividades adequadas para sua faixa etária.

O “Desafio BBF RACE MTB” em Santo Antônio de Posse é um evento esportivo e de entretenimento que promete proporcionar momentos inesquecíveis para toda a família. Traga seus amigos e familiares e participe deste emocionante final de semana cheio de adrenalina, música e diversão. Não perca a oportunidade de vivenciar a emoção do ciclismo e celebrar com a comunidade de Santo Antônio de Posse. Venha fazer parte deste grande evento!