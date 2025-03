Homem é preso em flagrante por adulterar motocicleta furtada em Cosmópolis

Na tarde do último sábado (22), a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor em Cosmópolis. A ocorrência foi registrada na Rua Alberto Anklan, por volta das 13h.

Durante patrulhamento, policiais visualizaram uma motocicleta sendo conduzida por um indivíduo em atitude suspeita. Após breve acompanhamento, a equipe conseguiu realizar a abordagem e, durante a vistoria do veículo, constatou-se que a placa da motocicleta era furtada no município de Sumaré. Além disso, a numeração do chassi, do motor e a etiqueta autodestrutiva pertenciam a outro veículo, também furtado, em Campinas.

Diante da confirmação das irregularidades, o condutor, identificado como F. , de 23 anos, foi preso em flagrante e encaminhado ao Distrito Policial de Cosmópolis. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

A ocorrência contou com a atuação dos policiais do 19º BPM/I – 3ª Cia PM, sob comando do Cb PM Assis e Sd PM Ferreira, com apoio das equipes do CGP III e do Dejem.