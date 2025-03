ATLETA REVELADA PELO ESPORTE DE JAGUARIÚNA É CONVOCADA PARA SELEÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETE

No último dia 21 de março saiu a lista final das 12 atletas convocadas para a Seleção Brasileira Feminina de Basquete que participará do Tour da WNBA, nos dias 02 e 04 de maio, quando enfrentará Indiana Fever e Chicago Sky em Baton Rouge e Iowa City, respectivamente.

A atleta Taíssa Queiroz, que hoje faz parte da equipe Universitária de North Caroline, mesma que revelou o maior atleta de basquetebol de todos os tempos, Michael Jordan, iniciou no basquete em Jaguariúna, no Projeto Campeões Primeiros Passos, onde permaneceu dos 8 aos 13 anos de idade. A partir dos 14 Taíssa passou a ser atleta federada e desde então começou a ser convocada pela seleção brasileira em todas as categorias de base e agora, pela 1ª vez, defenderá o time adulto rumo ao Ciclo Olímpico de Los Angeles 2028.

Foto : Divulgação