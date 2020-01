OR – Descubra as duas técnicas que fazem do Dr. João Gabriel Nunes o tricologista mais respeitado da região de Mogi Guaçu

A calvície e problemas de queda de cabelo podem acontecer desde cedo, atingindo homens e mulheres, de qualquer faixa etária e classe social. Estresse, genética, procedimentos agressivos e até mesmo a maneira de prender os cabelos podem ser alguns fatores causadores da calvície.

Muitos que buscam a reversão do problema que acaba atingindo diretamente a autoestima, procuram pelo transplante capilar. A maioria são homens querendo acabar com as entradas e baixar a linha frontal para diminuir a testa. O Doutor João Gabriel Nunes explica que na maioria das vezes, os pacientes vão até a clínica e idealizam algo que nem sempre é possível de fazer, devido ao tamanho e condições da área doadora de cada um.

Após a raspagem total do cabelo, é feito a marcação da linha frontal definida através de técnicas visagistas e algumas opções de design que o paciente tem em mente. Em seguida, o especialista faz a marcação em quadrantes, usado para limitar a área que deve ser retirado os folículos. “Essa marcação ajuda a “poupar” e preservar para um segundo procedimento, caso necessário”, detalha Nunes.

Para a realização do transplante, o Doutor João Gabriel Nunes usa uma punch de 0,8 milímetros para que as marcas fiquem praticamente imperceptíveis. Essa técnica é chamada de F.U.E, conhecida por deixar o mínimo de marcas pós procedimento.

Sobre Dr. João Gabriel Nunes

João Gabriel Nunes se formou em medicina em 2010, pela Universidad Del Valle, em Cochabamba. Sua primeira pós-graduação foi em dermatologia pela faculdade de ciências médicas de Minas Gerais, com extensão acadêmica na University of Michigan, nos Estados Unidos.

Sua segunda pós-graduação foi em reumatologia pelo instituto de pesquisas e ensino médico de São Paulo, com extensão acadêmica em Harvard Medical School, também nos Estados Unidos.

A última pós-graduação do médico foi em Tricologia e Transplante Capilar no Instituto e Hospital da Pele em São Paulo. Além de sua formação, João Gabriel é membro da Academia Europeia de Dermatologia e membro da Sociedade Brasileira do Cabelo. Recentemente foi convidado a fazer parte da mais respeitada sociedade de cirurgia capilar do mundo, a ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery).

Nunes trabalha na sua clínica localizada em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, o centro médico capilar. E para garantir o conforto do paciente, dentro do valor da cirurgia está inclusa

uma diária em um hotel parceiro da clínica, e um motorista responsável por levar o paciente para o local que será realizada a operação.