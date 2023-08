Descubra os Sabores da Primavera no Novo Cardápio da Tratterie Holandesa!

Da Redação

Fotos Divulgação

O restaurante Tratterie Holandesa, renomado por sua culinária nacional e internacional, tem o prazer de anunciar o lançamento do seu novo cardápio de primavera, criado pela talentosa Chef Penha. Localizado no coração de Holambra, este restaurante à la carte oferece uma experiência gastronômica única em um ambiente aconchegante e familiar, onde os clientes podem desfrutar de refeições incríveis enquanto apreciam os jardins e o amplo terraço. Com um estacionamento conveniente, é o local ideal para aqueles que buscam uma culinária excepcional em um cenário encantador.

Delícias da Primavera: Uma Jornada Gastronômica

Concha de Alface Americana com Farfale, Palmito, Tomate Seco e Mix de Legumes

O cardápio de primavera se inicia com um prato fresco e saboroso – a Concha de Alface Americana. Este prato é uma combinação de alface americana servindo de base para farfale, palmito, tomate seco e um mix de legumes cuidadosamente selecionados. Uma explosão de cores e sabores que despertará seus sentidos para a estação mais vibrante do ano.

Salmão Primavera com Purê de Mandioquinha e Molho Especial

Para os amantes de frutos do mar, o Salmão Primavera é uma escolha irresistível. Salmão grelhado, purê de mandioquinha e um mix de legumes se unem em perfeita harmonia. O molho de creme de leite com redução de vinho branco, toques de espinafre e pimenta do reino elevam este prato a uma experiência culinária refinada e inesquecível.

Schenkel: Ossobuco à Sous-vide e Purê de Batata

O Schenkel, um prato clássico reimaginado pela Chef Penha, apresenta ossobuco cozido à vácuo (Sous-vide) e um delicioso purê de batata. A textura e o sabor do ossobuco são aprimorados pelo método de cozimento, garantindo uma experiência incrivelmente suculenta e saborosa.

Lamsbout à Moda Trattoria: Uma Celebração para Dois

Para compartilhar em um momento especial, o Lamsbout à Moda Tratterie é a escolha perfeita. Este prato generoso serve duas pessoas e é composto por pernil de cordeiro, purê de mandioquinha e purê de ervilha. Uma verdadeira indulgência que combina tradição, sabor e sofisticação.

A Chef Penha reconhecida pela sua paixão e criatividade na cozinha, empresta a sua perícia a cada prato. Seu comprometimento com ingredientes selecionados minuciosamente e combinação de sabores únicos confere a cada refeição na Tratterie Holandesa uma experiência saborosa.

Horário de Funcionamento e Localização

A Tratterie Holandesa convida você a saborear suas criações durante toda a semana. De segunda a quinta-feira, das 11:30 às 15:30, e de sexta a domingo, incluindo feriados, das 11:30 às 16:00. Localizado na Rua das Camélias, 317, Centro, Holambra. Para reservas e mais informações, entre em contato pelo número (19) 991888927.

Eventos Memoráveis

Além de oferecer uma experiência gastronômica excepcional, a Trattoria Holandesa também é um espaço perfeito para eventos. Atendimento em sua residência chácara ou empresa para até 250 pessoas.

Descubra a fusão única de sabores nacionais e internacionais, em um ambiente encantador e relaxante. A Tratterie Holandesa está pronta para recebê-lo nesta primavera com um cardápio que reflete a temporada e a paixão da Chef Penha pela culinária. Reserve sua mesa agora e embarque em uma jornada gastronômica que despertará todos os seus sentidos.

.