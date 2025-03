Descumprimento de Medida Protetiva e Captura de Procurada pela Justiça em Mogi Guaçu

Na manhã desta quarta-feira (18), por volta das 9h48, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento familiar no bairro Chaparral, em Mogi Guaçu.

No local, a equipe policial encontrou L.C.S., de 26 anos, que relatou um conflito com seu irmão, L.G.S., de 22 anos. Durante a abordagem, os policiais verificaram que a mulher possuía uma medida protetiva contra o irmão. No entanto, ao consultarem os registros no sistema, constataram que L.C.S. também tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde ficaram presos à disposição da Justiça.