Descumprimento de Medida Protetiva e Prisão por Violência Doméstica em Mogi Guaçu

Da Redação

Na manhã deste dia 22 de novembro, uma equipe policial composta por agentes locais e membros do CGP-1, em resposta a uma determinação via COPOM, deslocou-se até um endereço em Mogi Guaçu para averiguar uma ocorrência de violência doméstica. A solicitação indicava o descumprimento de medida protetiva por parte de um ex-companheiro.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima em sua residência, que relatou ter sido agredida sem motivo aparente pelo ex-companheiro. A mulher informou ainda que o agressor se apossou de um video game PlayStation 4, propriedade de seu filho, antes de evadir-se do local, possivelmente com a intenção de trocar o objeto por drogas. A vítima ressaltou também que detém uma medida protetiva contra o acusado.

Com o apoio do CGP-1 e munidos das características repassadas pela vítima, os policiais empreenderam diligências nas imediações em busca do acusado. O sucesso foi alcançado quando, na Rua Ver. José Martini, conseguiram localizá-lo e detê-lo.

O suspeito foi submetido a uma busca pessoal, durante a qual foi encontrada ao seu lado uma mochila contendo um video game PlayStation 4 e um notebook da marca Lenovo.

Diante dessas circunstâncias, os policiais deram voz de prisão ao indivíduo. Posteriormente, vítima e acusado foram conduzidos à Delegacia da Mulher, onde a Delegada de Polícia Titular do distrito, tomou ciência dos fatos. A autoridade policial ratificou a voz de prisão e autuou o acusado em flagrante delito pelos crimes de vias de fato, ameaça, violência doméstica e descumprimento de medida protetiva, elaborando o BO.

O acusado foi recolhido à Cadeia Pública local, ficando à disposição da justiça. A mochila e os objetos encontrados em seu interior foram entregues à vítima, proporcionando um desfecho, ao menos temporário, para a situação de violência doméstica. O caso agora seguirá os trâmites legais, com a expectativa de que a justiça seja feita em conformidade com a gravidade dos crimes cometidos.