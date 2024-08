Desmanche de Caminhões Roubados é Descoberto em Holambra

Na tarde desta quarta-feira (28), uma operação conjunta da Guarda Municipal de Holambra, da Polícia Militar (PM) e do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) desmantelou um esquema de desmanche de caminhões roubados em um barracão inativo em Holambra. A ação resultou na prisão de cinco suspeitos envolvidos no crime.

Os caminhões encontrados no local haviam sido roubados nas cidades de Limeira, Americana e Itaquaquecetuba. Além dos veículos, os agentes localizaram bloqueadores de sinal, utilizados para impedir o rastreamento dos caminhões roubados. A operação contou com o apoio de cerca de dez viaturas, que montaram um cerco estratégico ao barracão.

Durante o patrulhamento tático ostensivo, a equipe identificou a atividade suspeita no galpão e acionou o apoio das equipes da GCM de Holambra. Com o cerco montado, os cinco suspeitos tentaram escapar pelos fundos do barracão, mas foram rapidamente detidos pelas forças policiais.

A descoberta desse desmanche é um importante passo no combate ao roubo de veículos na região, destacando a eficiência da ação conjunta das forças de segurança de Holambra. As investigações sobre o caso continuam para identificar outros possíveis envolvidos e desmantelar toda a rede criminosa.