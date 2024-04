DESVENDANDO OS CUIDADOS ESSENCIAIS NA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL

Comprar um imóvel é um marco importante na vida de muitas pessoas, mas também pode ser uma das decisões mais significativas em termos financeiros. Diante da complexidade e do valor envolvido nessa transação, é essencial tomar uma série de cuidados para garantir uma compra segura e satisfatória. Neste artigo, destacarei alguns dos cuidados mais importantes a serem considerados ao adquirir um imóvel.

DEFINA SUAS PRIORIDADES E ORÇAMENTO.

Antes de começar a busca por um imóvel, é fundamental definir suas prioridades e estabelecer um orçamento realista. Considere o tipo de imóvel desejado (apartamento, casa, terreno), localização, tamanho, características específicas (como número de quartos e vagas de estacionamento) e, é claro, o preço que você está disposto a pagar. Isso ajudará a direcionar sua pesquisa e evitará que você se envolva em transações além de suas possibilidades financeiras.

PESQUISE O MERCADO IMOBILIÁRIO.

Faça uma pesquisa abrangente do mercado imobiliário na região desejada. Analise os preços médios dos imóveis na área, tendências de valorização, infraestrutura local, facilidades de transporte, segurança e qualidade de vida. Visite pessoalmente diferentes bairros e empreendimentos para ter uma visão mais ampla das opções disponíveis e das características de cada localidade.

VERIFIQUE A DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL.

Antes de fechar qualquer negócio, certifique-se de verificar cuidadosamente a documentação do imóvel em questão. Isso inclui a escritura de compra e venda, certidões negativas de débitos, comprovantes de regularidade fiscal e documentos que atestem a legalidade da construção, como o habite-se. Se possível, consulte um advogado especializado para revisar toda a documentação e garantir sua autenticidade e conformidade com a legislação.

FAÇA UMA INSPEÇÃO DETALHADA DO IMÓVEL.

Antes de assinar qualquer contrato, é essencial realizar uma inspeção detalhada do imóvel para identificar possíveis problemas estruturais, defeitos de construção, infiltrações, vazamentos, problemas elétricos e hidráulicos, entre outros. Se necessário, contrate os serviços de um profissional, como um engenheiro ou arquiteto, para realizar uma avaliação técnica completa e fornecer um relatório detalhado sobre o estado do imóvel.

AVALIE AS CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO.

Se você estiver considerando financiar a compra do imóvel, avalie cuidadosamente as condições oferecidas pelos bancos e instituições financeiras. Compare as taxas de juros, prazos de pagamento, modalidades de financiamento (como o Sistema Financeiro de Habitação – SFH ou o Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI) e os custos adicionais envolvidos, como seguros obrigatórios e taxas administrativas.

NEGOCIE COM CAUTELA.

Ao negociar a compra de um imóvel, esteja preparado para fazer contrapropostas e negociar os termos do contrato. Não hesite em pedir descontos ou solicitar ajustes no preço, especialmente se você identificar problemas durante a inspeção do imóvel. Esteja ciente de seus direitos e obrigações como comprador e certifique-se de que todos os acordos negociados sejam devidamente documentados por escrito.

PREPARE-SE PARA OS CUSTOS ADICIONAIS.

Além do preço de compra do imóvel, esteja ciente de que existem uma série de custos adicionais envolvidos na aquisição, tais como impostos (como o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI), taxas cartoriais e de registro, custos de documentação, custos de mudança e eventuais despesas de reforma ou adaptação do imóvel.

Em suma, a aquisição de um imóvel é uma decisão significativa que requer cuidado, diligência e pesquisa. Ao seguir esses cuidados essenciais, você estará melhor preparado para realizar uma compra segura e satisfatória, garantindo assim um investimento valioso para o seu futuro.

Dr. Caius Godoy (Dr. Da Roça), Advogado e Presidente da Comissão de Agronegócios e Assuntos Agrários da OAB Jaguariúna.

e-mail: caius.godoy@adv.oabsp.org.br