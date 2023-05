Devido a chuva, ponto de vacina contra raiva no Ginásio Maurício Sia é cancelado

Doses antirrábicas serão disponibilizadas no domingo (04), na Feira Livre, das 8h às 12h

A vacinação antirrábica prevista para ocorrer nesta quarta-feira (31), no Ginásio Maurício Sia, foi cancelada devido às condições climáticas desfavoráveis, com previsão de chuva durante toda a manhã.

No entanto, a Zoonose de Artur Nogueira informa que haverá um ponto de vacinação contra a raiva no próximo domingo, dia 4 de junho, na Feira Livre. As doses estarão disponíveis para aplicação em cães e gatos das 8h às 12h, ou enquanto houver vacinas disponíveis.

“É importante lembrar que a vacinação antirrábica é essencial para prevenir a doença em animais de estimação. A Prefeitura reforça a importância da participação dos proprietários de cães e gatos nessa campanha gratuita, contribuindo para a saúde e segurança de toda a comunidade”, destacou a médica veterinária e responsável pela Zoonose, Larissa Mandaio.

A unidade da Zoonoses está localizada na Avenida Fernando Arens, nº 631, no Centro.