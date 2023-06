DEZ MORADORES DE JAGUARIÚNA SÃO SELECIONADOS PARA CURSO DA AZUL LINHAS AÉREAS

Jaguariúna teve dez moradores selecionados para fazer o curso técnico em manutenção de aeronaves, oferecido com bolsas 100% gratuitas pela Azul Linhas Aéreas. A iniciativa é uma parceria inédita entre a empresa e a Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Social e de Assistência Social.

A parceria possibilita o acesso a pessoas de baixa renda que têm o desejo de crescer profissionalmente, atuando numa área em crescimento e que paga salários que variam de R$ 5 mil a R$ 15 mil. A Prefeitura dará o transporte dos alunos até a Edapa Escola de Aviação, em Campinas.

No total, 50 candidatos de Jaguariúna participaram do processo seletivo, realizado em maio. As inscrições foram feitas pelos centros de referência de assistência social (CRAS) de Jaguariúna e pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento. O processo de inscrição contou com um grupo de orientação profissional, e os candidatos tiveram de atender a alguns critérios técnicos e sociais solicitados pela Azul.

Nesta sexta-feira, dia 2 de junho, os dez selecionados foram recebidos pelo prefeito Gustavo Reis na sede do PAT, ao lado dos secretários de Desenvolvimento Econômico e Social, Josino Silva, e de Assistência Social, Andréa Dias Lizun. Eles também receberam kits escolares para utilizarem durante o curso, com caderno, caneta, lápis, borracha, entre outros produtos.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, o curso será oferecido em quatro módulos de oito meses de duração cada um. Ao longo do curso, os bolsistas terão a possibilidade de prestar uma prova e concorrer a uma vaga de Estágio Técnico para estagiar na Azul com remuneração. A seleção foi realizada em 6 de maio, no hangar da Azul, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

“É uma grande conquista para essas pessoas, e uma luta pessoal minha, que batalhei e consegui incluir Jaguariúna nesse programa de bolsas de estudo da Azul, uma das maiores empresas aéreas do mundo, voltadas a pessoas de baixa renda. Parabéns a todos que participaram da seleção e especialmente a vocês, que foram selecionados”, disse Gustavo Reis.

Um dos aprovados, Jean Luxon Cadely, de 24 anos, morador do bairro Nassif, ficou sabendo da possibilidade de fazer o curso e não perdeu tempo. Hoje ele comemora a conquista da vaga. “Desde pequeno eu sonho em fazer mecânica. É isso o que eu quero fazer. Vou com tudo, com muita garra, porque eu quero me formar para poder trabalhar fazendo uma coisa que eu gosto”, disse.