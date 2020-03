DEZENAS DE MORADORES DA REGIÃO DO NASSIF SÃO ATENDIDOS NO PROGRAMA “ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SEU BAIRRO”

Com muita música e diversas atividades para adultos e crianças a segunda edição do ano do programa “Assistência social no seu bairro” aconteceu hoje, dia 4, no bairro Nassif. O evento realizado na sede do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) reuniu centenas de moradores da região e foram feitos diversos atendimentos.

Durante a tarde toda a Prefeitura, por meio da equipe da secretaria de assistência social, atendeu os beneficiários do programa Bolsa Família e apresentou os serviços que são prestados no CRAS.

Enquanto os adultos eram atendidos pelas assistentes sociais e realizavam oficinas de artesanato, as crianças brincaram no pula-pula, fizeram piquenique e saborearam pipoca, algodão-doce, frutas, cachorro-quente e refrigerante.

Dona Antonia da Conceição é moradora do bairro Nassif e aproveitou a tarde livre pra participar do evento junto com o filho. “Eu não conhecia o CRAS. Gostei muito do lugar e as crianças se divertiram bastante”, disse a dona de casa.

O coral “Acolher” cantou sucessos sertanejos que animaram os moradores. Para lembrar o dia da mulher comemorado em 8 de março, foi entregue uma rosa para casa mulher que esteve no evento.

A secretaria de assistência social, Andrea Dias Lizun, destacou que a ideia do programa “Assistência social no seu bairro” é descentralizar os atendimentos do CRAS. “Com esse evento a gente facilita a vida da população. Desta vez optamos por realizar na sede do CRAS para a população do entorno do Nassif confraternizar e conhecer os serviços prestados pela assistência social”, explicou a secretaria.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Fotos: Ivair Oliveira