Dia 22 é Dia Mundial da Água! Beber água é bom para a saúde, mas você sabe o porquê? Conheça os principais benefícios.

Dia Mundial da Água

Neste Dia Mundial da Água, lembrado em 22 de março, a Bio Mundo reforça a importância da hidratação para manter o bom funcionamento do organismo

Brasil, março de 2023: O Dia Mundial da Água foi instituído pela ONU em 22 de março de 1992 a fim de conscientizar a população a respeito dessa substância, que é essencial para a vida no planeta.

Uma das formas mais eficazes de cuidar do corpo, manter a boa forma e evitar problemas de saúde é manter hábitos saudáveis consistentes em termos de atividade física e alimentação. Um dos componentes mais básicos para manter o equilíbrio corporal é a água, que constitui a maior parte de nossas células e tem funções importantes como a limpeza do organismo e a reposição de nutrientes.

Nesta data especial, a Bio Mundo alerta sobre os benefícios de beber água para manter seu corpo saudável, especialmente em climas quentes, como é o caso do Brasil.

A água é o principal item do cardápio e precisa estar em evidência sempre, independente da dieta, colaborando com o ajuste da temperatura, limpeza do sangue, melhora das funções digestivas, absorção de nutrientes, e muito mais.

Calor, sol e atividade física fazem com que o corpo perca água ainda mais rápido, por isso é tão importante manter-se hidratado com frequência. Essa bebida tão essencial não traz apenas uma sensação refrescante, mas proporciona a função de regular a temperatura do corpo afetado pelo clima, colocando-o em estado natural para funcionar melhor.

Além disso, todas as atividades do corpo são realizadas por meio de reações químicas que produzem resíduos indesejados para o organismo. Para isso, o corpo humano possui um sistema auto-regulador de purificação celular e limpeza do sangue, consequentemente, beber bastante água melhora e potencializa o funcionamento dos rins, órgãos responsáveis por essa função.

Um sistema digestivo em bom funcionamento é essencial para produzir energia e absorver todos os nutrientes de que o corpo necessita, como hidratos de carbono, proteínas, gorduras, vitaminas e sais minerais. Nesse ponto a água entra como ingrediente fundamental para regular o metabolismo e promover a função digestiva, ajudando os órgãos responsáveis por essa atividade a ter um bom desempenho.

Não é à toa que desde criança aprende-se que pelo menos 70% do corpo é composto por água, e por isso, manter esse padrão em dia diante das perdas, exige bons litros d’água por dia.

A falta dela no corpo pode causar desidratação, que ocorre quando os líquidos perdidos não são repostos, além de outros problemas mais sérios que serão desenvolvidos corpo a corpo.

Tendo em vista as necessidades básicas do organismo, a Bio Mundo reforça que não existe nada melhor que a água para desintoxicar, refrescar e potencializar, aliada ao conjunto de alimentos saudáveis que vem para nutrir e fortalecer. A junção que tem como resultado: uma vida mais confortável e saudável.

