Dia 24 tem encontro sobre legislação empresarial na ACE com especialistas: gratuito

Foto: Dr Marcelo Borges e e Dr Fábio Bezana

A Associação Comercial e Empresarial de Holambra está lançando um novo serviço para empresários, gestores e profissionais interessados. É o Grupo de Estudos de Legislação Empresarial ACE Holambra, que já tem data para se reunir com os associados: 24 de outubro, das 8 às 9 horas, no auditório da entidade.

A iniciativa busca trocar informações e experiências profissionais entre os associados da ACE Holambra, como gestores e profissionais dos departamentos jurídico, financeiro, contábil ou de recursos humanos. A atividade é gratuita e exclusiva aos associados, requerendo inscrição antecipada na Associação Comercial.

Cada encontro será coordenado pelo consultor tributário, o advogado Fábio Bezana, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo – TIT/SP, e pelo advogado Marcelo Borges.

Veja como funciona

No encontro, o assunto é exposto por cerca de 20 minutos pelos especialistas e, depois, é aberto espaço para debates e tira-dúvidas, por 40 minutos.

Posteriormente, todos que quiserem têm a oportunidade de realizar networking durante o café oferecido no encerramento da reunião.

Temas

A cada reunião, os participantes decidem o tema a ser abordado no próximo encontro. Para participar, o único requisito é ser associado da ACE Holambra.

Interessados devem fazer contato pelo WhatsApp (19) 9.9994-2711 ou ainda pelo e-mail para prévia inscrição: adm@aceholambra.com.br. As inscrições vão até 22 de outubro.

SERVIÇO

Encontro do Grupo de Estudos de Legislação Empresarial ACE Holambra

Dia 24 de outubro, das 8 às 9 horas

Local: auditório da Associação – Avenida das Tulipas, 103, Centro

Inscrições até 22/10: 9.9994-2711