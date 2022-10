Dia das crianças: Museu das Ilusões, maior acervo de ilusão ótica do mundo, é opção para se divertir em família

O estudo das ilusões óticas traz um paradigma para nossa existência: O que pensamos que estamos vendo, muitas vezes não é: a verdade! Para explicar como isso acontece na prática, o Museu das Ilusões, maior acervo de ilusão ótica do mundo, está em exposição em Campinas, no Parque D. Pedro Shopping. Uma boa pedida para se divertir em família e descontrair, além de comemorar o dia das crianças. Instalado em uma área de mais de 1.500 m², conta com quase 100 atrações, ótima circulação e acessibilidade. No dia 12 de outubro, o horário de funcionamento será especial por causa do feriado, das 12 às 21h.

Sabe aquela situação que causa na gente uma chacoalhada no cérebro para ver se realmente temos certeza do que vemos?! Essa é uma das sensações que o Museu das Ilusões provoca, além de muitos risos e desafios as nossas certezas. São experiências divertidas de ilusões de ótica, que irão brincar com o cérebro e com a razão. Programação excelente para fazer em família, podendo levar as três gerações, já que os avós adoram a experiência também.

Inspirado nos principais museus de ciências e de ilusão de ótica do mundo, museus com temática similar são o maior sucesso na Europa e EUA. Com apenas 3 anos de existência, o Museu das Ilusões do Brasil se tornou o maior acervo do mundo em ilusão ótica, reunindo experiências divertidas, que intrigam o público e a lógica.

“É um privilégio para o Parque D. Pedro Shopping receber uma atração que incentiva a cultura e a ciência. Um passeio divertido e inesquecível para fazer em família”, afirma a gerente de marketing, Taís Tavares. A expectativa é receber visitantes de todo interior de São Paulo para visitar o Museu das Ilusões no Parque D. Pedro Shopping.

Segundo Paulo Zimmermann, Diretor Executivo do Museu das Ilusões, a exposição em Campinas ganhou mais espaço e mais atrações, o que surpreende a todos com a dimensão do acervo desenvolvido. Desenvolvemos peças novas regularmente, para que o público conte com novidades, se surpreenda e, principalmente, possa passar momentos agradáveis com quem mais gosta. Mesmo quem já visitou uma das edições do museu, sempre há inovações e atrações diferentes.

Lançado em julho de 2019, com um acervo bem mais enxuto, o projeto já visitou 8 cidades e irá percorrer as principais cidades do país. Até agora, o museu recebeu mais de 350 mil visitantes. Uma das explicações de tanto sucesso, é que o museu reúne diversão e conhecimento sobre ilusões visuais, mensagens subliminares e a relação entre tempo, espaço e consciência, capaz de entreter o público, de forma lúdica e interativa. Além de espaços instagramáveis, com os painéis 3D, que divertem com fotos e filmagens de situações que parecem impossíveis.

Serviço:

Museu das Ilusões

Parque D. Pedro Shopping – Entrada das Pedras

Funcionamento: de terça-feira a sábado, das 10h às 22h, com entradas até às 21h e domingos das 11h às 20h, com entradas até às 19h. No dia 12 de outubro terá horário especial, das 12h as 21h.

Valor dos Ingressos: R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 meia entrada.

Valor promocionais para grupos e famílias, a partir de três pessoas ou mais, todo pagam meia.

3 pessoas – R$ 90,00, 4 pessoas – R$ 120,00, 5 pessoas – R$ 150,00

Ingressos: à venda na bilheteria e online p

elo Sympla: https://bileto.sympla.com.br/

Contatos: Telefone (19) 99981-4198 ou e-mail: contato@museudasilusoes.com.br

Site: www.museudasilusoes.com.br

Facebook: www.facebook.com/museudasilusoes

Instagram: @museudasilusoes