Dia das Mães: distante ou perto, não podem faltar homenagens

Mais uma data comemorativa está se aproximando e será preciso uma dose extra de criatividade para tornar o Dia das Mães especial. O amor, o carinho e a admiração são sentimentos que transpõe qualquer barreira. Para as famílias que estão longe fisicamente, a tecnologia vem para ajudar a minimizar a saudade. E para aquelas pessoas cujas famílias têm a oportunidade de estar juntas presencialmente, a data pode ser um momento de mudar um pouquinho a rotina, usar uma louça que fica sempre guardada, fazer um prato mais elaborado, sem se descuidar da aparência, por exemplo.

Pensando nisso, os docentes do Senac Mogi Guaçu prepararam cinco dicas para tornar essa comemoração do Dia das Mães mais especial para quem estiver passando essa data perto ou longe da mãe:

1) Vídeo com melhores momentos: com os aplicativos de celulares é possível fazer um vídeo com fotos antigas e incluir uma mensagem gravada sobre essa data. O docente Reginaldo Cândido explica que a posição mais adequada para a gravação do vídeo é na horizontal, com uma boa iluminação (luz natural fica ainda mais bonito) e em um ambiente com pouco ruído.

2) Linda e em casa: mesmo que a comemoração seja mais intimista esse não é motivo para deixar de se arrumar. Faça um pequeno ritual nessa data especial: tome um banho com calma, separe uma roupa bonita e invista em uma maquiagem que valorize seus pontos fortes e que tal fazer um cabelo com mais movimento? Alex Custódio da Silva, ensina como fazer um babyliss.

“Depois de lavar os cabelos, passe um creme sem enxague nas pontas para proteger os fios do calor. Seque os cabelos com o auxílio de um secador. Depois separe o cabelo ao meio, pegue uma mexa pequena e enrole o cabelo no modelador de cachos (babyliss) no sentido para trás. Segure por uns 10 segundos e solte aquela mecha. Repita o passo a passo por todo o cabelo.

Para quem não tem um babyliss é possível fazer os cachos enrolando os cabelos com os dedos e prendendo-os com grampos. Para garantir os cachos use um spray fixador”, orienta.

3) Mãos de fadas: os hábitos de higiene foram intensificados na quarentena, lavar as mãos constantemente e aplicar álcool em gel fazem parte das recomendações de saúde. No entanto, essa prática acaba deixando a pele ressecada. A docente Aline de Souza alerta para a importância de hidratar as mãos após o processo de higienização.

“E para as mamães que mesmo em casa gostam de esmaltar as unhas a dica é usar primeiro uma base, depois aplicar o esmalte em camadas bem finas, espere a primeira camada secar para passar a segunda. Após retirar os excessos com o auxílio de um palito com algodão e removedor aplique uma camada de extra brilho para o esmalte durar mais”.

4) Mesa arrumada: seja sozinha (fazendo uma chamada de vídeo com os filhos que estão longe) ou na companhia das crianças que estão em casa, Arlete de Oliveira, docente do Senac diz que o Dia das Mães pede uma mesa bem decorada.

“Para essa ocasião especial, podemos produzir um jogo de sousplat, usando papelão e revestindo com tecido. Quando colocar a mesa, quem não tem um jogo de louças completo pode misturar diferentes peças que fica muito charmoso e, para organizar os guardanapos, sejam de pano ou de papel, abra-os e puxe pelo centro como se fosse fazer uma trouxinha e passe uma fita ou argola para prender”, ensina.

5) Uma sobremesa no capricho: a receita de brigadeiro gourmet da docente Daniela Sartori pode ser servida depois do almoço, acompanhando o café ou, ainda, ser levada (e deixada na porta da mãe) como lembrancinha de Dia das Mães.

BRIGADEIRO GOURMET

Ingredientes (rendimento 20 unidades):

1 lata de leite condensado

100 ml de creme de leite

100 g de chocolate meio amargo

150 g de granulado

manteiga/margarina para untar

Modo de preparo: leve ao fogo baixo a mistura de leite condensado com creme de leite e mexa até começar a ver o fundo da panela. Acrescente o chocolate picado (a massa vai ficar mole novamente) e continue mexendo até dar o ponto novamente.

Unte uma travessa e despeje o brigadeiro, deixe esfriar. Depois cubra com um plástico filme e leve à geladeira. Quando estiver frio faça bolinhas de 20g, passe no granulado e coloque em forminhas.

Serviço:

Senac Mogi Guaçu

Endereço: Rua Adelino Damião, 55 – Jardim Paulista – Mogi Guaçu/SP

Informações: www.sp.senac.br/mogiguacu