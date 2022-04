Dia de incentivo à leitura em Campinas tem entrega de mini biblioteca e contação de histórias para crianças

No dia 23 de abril de 2022 (sábado), às 8h, o projeto “Baú de Histórias” estará em Campinas para promover a entrega de uma estrutura física, que será instalada na Associação de Moradores e Proprietários do Jardim Santo Antônio, na Rua Martinica, S/N – Jardim Santo Antônio, Campinas – SP.

Um dia especial e divertido com a entrega de uma unidade do “Baú de Histórias”, seguida de oficinas de contação de histórias para o público infantil, que acontecerão às 9h e 11h, com entrada gratuita.

Montados em MDF, os baús contêm gavetas, bancos, prateleiras e mesas integradas e dispõem ainda de livros, fantoches, jogos, brinquedos lúdicos e materiais pedagógicos, que poderão ser utilizados como suporte em ações difusoras da literatura.

Entregues de forma gratuita e para uso permanente das instituições contempladas, o objetivo é que os baús de histórias sejam usados para envolver e inspirar as crianças a se aventurarem de diversas formas no universo da leitura e fantasia.

Viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, o projeto “Baú de Histórias” visa difundir a literatura para o público de 04 a 12 anos a partir das minibibliotecas entregues pelo projeto. Oferecendo benefícios que contribuem para um desenvolvimento emocional, social e cognitivo mais amplo, a literatura é considerada uma importante ferramenta para a formação do indivíduo.

Nesta cidade, o projeto é apoiado pela CRODA, empresa patrocinadora localizada no município de Campinas, que busca um crescimento contínuo em harmonia com a comunidade. Por isso apoia ações como esta, que visam potencializar a transformação local, melhorando vidas.

“Somos uma empresa que se preocupa e valida iniciativas que promovem a cultura e a inclusão social. É com imensa satisfação que entregamos essa estrutura para as crianças da Associação de Moradores e Proprietários do Jardim Santo Antônio. E acreditamos que ações como essa são instrumentos de desenvolvimento, interação, bem-estar e aprendizagem, abrindo caminhos para a formação de cidadãos mais conscientes e livres de preconceitos”, comenta a empresa.

O projeto “Baú de Histórias” é uma realização do Ministério do Turismo via Secretaria Especial de Cultura com produção da Incentivar.

SERVIÇO: “Baú de Histórias” em Campinas

Classificação Livre – Grátis

Instituição beneficiada: Associação de Moradores e Proprietários do Jardim Santo Antônio

Endereço: Rua Martinica, S/N – Jardim Santo Antônio, Campinas – SP – CEP 13054-774

Quando: 23 de abril de 2022 (sábado) – Horário: 8h00

Oficina de leitura: 23 de abril de 2022 (sábado) – Horários: 9h00 e 11h00

Sobre a CRODA: Estabelecida no Brasil desde 1974, a unidade fabril da CRODA em Campinas emprega cerca de 200 pessoas. Produzindo uma ampla gama de ingredientes, incluindo lanolina, ésteres, polímeros acrílicos, encapsulamento de ativos e óleos refinados, a unidade também abriga um Centro de Inovação que conecta P&D, marketing e atividades comerciais, possibilitando uma excelente experiência do cliente e maior agilidade nos mercados latino-americanos.

A cultura da CRODA é orientada por valores compartilhados de forma responsável e inovadora, concentrando esforços para garantir uma ciência inteligente que melhore vidas.

Sobre o Ministério: Principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts). Essas ações são patrocinadas pela empresa CRODA.