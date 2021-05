DIA DE TRABALHO NA REGIÃO DO CHÁCARAS ALVORADA

Passei parte do dia hoje nas regiões do Itaqui e Chácaras Alvorada para acompanhar de perto alguns serviços públicos em andamento, conversar com moradores e empreendedores locais e avaliar possíveis ações e alternativas que nos permitam resolver problemas que há anos dificultam a vida das famílias que residem por ali. Sempre bom estar entre as pessoas. Estou certo de que teremos muitas conquistas para comemorar muito em breve!