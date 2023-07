Dia do Amigo: celebre a data compartilhando uma fondue fit

Aproveite para desfrutar desse prato saudável junto com pessoas queridas

O Dia do Amigo, comemorado em 20 de julho, é uma data especial que celebra as amizades que construímos ao longo da vida. É um momento para fortalecer laços e relembrar os momentos especiais. Para tornar a ocasião ainda mais especial, que tal compartilhar um prato delicioso e saudável? A receita de fondue de queijo fit é ideal para proporcionar um momento de descontração entre amigos, com uma opção leve e saudável.

A receita utiliza ingredientes nutritivos, como a Nutri Soup de Frango com Legumes e o Nutrev, da Herbalife, marca nº 1 no mundo* em controle de peso e bem-estar. Aproveite para criar memórias saborosas e nutritivas ao redor da mesa, dê uma olhada na receita! Afinal, as amizades verdadeiras são tesouros que carregamos para a vida inteira.

Divulgação/Herbalife

Fondue de Queijo Fit

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 4 porções

Informações nutricionais por porção:

Calorias: 273 kcal

Carboidratos: 11g

Proteínas: 23g

Fibras: 3,8g

Ingredientes

500 ml de água

12 colheres (sopa) de Nutri Soup Frango com Legumes¹

1 colher (sopa) de NutreV²

1 colher (chá) de sal

1 xícara de chá de muçarela light

1 colher (sopa) de azeite

Modo de preparo: em uma panela, coloque a água, a Nutri Soup, o NutreV e o sal, mexa em fogo médio.

Quando começar a ferver, apague o fogo, adicione o queijo e mexa bem até derreter. Despeje a mistura na panela de fondue, finalize com azeite e sirva com pedacinhos de pão.

1Pó para o preparo de sopa para controle de peso sabor Frango com Legumes. Este produto pode ser usado em receitas; para utilizar como substituto de refeição, prepare conforme o rótulo. Somente quando preparado conforme o rótulo, o produto entrega todos os benefícios nutricionais, de qualidade e segurança.

²Alimento com proteína isolada de soja fortificado com vitaminas e minerais.

