DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Dignidade e cidadania: iniciativas auxiliam no combate ao trabalho

infantil em regiões de vulnerabilidade social

_ChildFund Brasil atua na raiz do problema e conduz iniciativas que

abrangem desde a primeira infância até o fim da juventude_

O dia 12 de junho é dedicado ao combate ao trabalho infantil em todo o

mundo, reconhecido como uma das formas de exploração mais prejudiciais

ao desenvolvimento pleno do ser humano. Segundo informações da

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua), havia 1,8

milhão de crianças e adolescentes de cinco a 17 anos em situação de

trabalho infantil no Brasil em 2019. O número corresponde a quase toda

a população de países como Letônia ou Guiné Bissau e o problema,

que possui alta complexidade, demanda um enfrentamento pautado no

desenvolvimento social e na quebra do ciclo da pobreza.

Os efeitos do trabalho infantil deixam marcas que, muitas vezes,

tornam-se irreversíveis e perduram até a vida adulta. Além de causar

prejuízos físicos e psicológicos, o trabalho infantil influencia na

queda do rendimento nos estudos e na evasão escolar, comprometendo o

processo de aprendizagem de crianças e adolescentes. Quanto mais cedo

um indivíduo começa a trabalhar, menor será seu salário na fase

adulta, o que perpetua a exclusão social.

A Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT),

ratificada pelo Brasil, assumiu o compromisso de adotar medidas

imediatas e eficazes que garantam a proibição e a eliminação das

piores formas de trabalho infantil em caráter de urgência. Dentre a

lista das piores formas de trabalho infantil elaborada pelo país,

destacam-se as seguintes áreas: agricultura, trabalho doméstico,

produção e tráfico de drogas, informal urbano, trabalho infantil no

lixo e com o lixo e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Oferecer oportunidades de desenvolvimento para crianças e adolescentes

é imprescindível para combater o trabalho infantil. O ChildFund Brasil

atua em regiões de alta vulnerabilidade social, onde as famílias

frequentemente colocam os filhos para trabalhar como forma de aumentar a

renda. As ações da organização impactam positivamente na vida de

mais de 110 mil pessoas, sendo que cerca de 60 mil são crianças e

adolescentes. São quase 30 mil famílias alcançadas em sete estados do

Brasil: Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Piauí e São

Paulo. No nosso Relato de Sustentabilidade de 2015, em amostra com

parceiros locais, ao analisar o indicador ‘Taxa de retirada de trabalho

infantil’ (Fundação Telefônica), alcançamos o resultado em que 88%

das crianças participantes dos nossos projetos eliminaram o risco de

situação de trabalho infantil

Infância saudável e lúdica

O ChildFund Brasil desenvolve programas direcionados à primeira

infância, à adolescência, à juventude e ao desenvolvimento local por

meio de ações coletivas realizadas pelas famílias, combatendo o

trabalho infantil de maneira indireta. Para que as crianças e os

adolescentes participem das iniciativas, é necessário que estejam

matriculados na escola, o que possibilita o acesso da família a uma

renda, por meio dos benefícios sociais do governo.

“Nós desenvolvemos iniciativas estratégicas que abarcam desde a

primeira infância até o início da vida adulta, a fim de contribuir

para o combate ao trabalho infantil, que impede crianças e adolescentes

de terem um futuro digno e com mais oportunidades. Nossos projetos

proporcionam atividades permeadas pela ludicidade, pelo relacionamento

familiar, pelo aprendizado intelectual, pelo exercício da cidadania e

do pensamento crítico e pela qualificação para o mercado de trabalho,

para que as famílias tenham melhores condições e crianças e

adolescentes cresçam saudáveis e façam atividades alinhadas a sua

faixa etária”, pontua Mauricio Cunha, diretor de País do ChildFund

Brasil.

Os programas _Brincando e Crescendo Feliz_ e _Família Cuidadora _contam

com 7.166 participantes e buscam garantir uma primeira infância

saudável e protegida, fortalecendo a participação de pais, mães e

cuidadores na fase de crescimento infantil. A primeira iniciativa

contribui para o desenvolvimento integral das crianças por meio de

atividades que estimulam o crescimento físico, intelectual e o

relacionamento com pais, mães e responsáveis. Já a última, promove

ações junto a pais, mães e cuidadores com o objetivo de fortalecer

suas competências para o cuidado de crianças, adolescentes e jovens.

Protagonismo de crianças e adolescentes

Para a faixa etária situada entre sete e 14 anos, há os programas

_Adolescentes saudáveis e participativos_, que realiza ações de

fortalecimento da convivência familiar e comunitária a partir do

protagonismo de crianças e adolescentes, e _Habilidades para a vida_,

que estabelece ações para aprimorar o desenvolvimento pessoal, o

pensamento crítico e a tomada de melhores decisões para as vidas dos

adolescentes. As iniciativas contam com 23.036 participantes.

Com o intuito de colaborar para uma juventude participativa, capacitada

e protagonista na sociedade, o ChildFund Brasil realiza os programas

_Identidade e participação cidadã_, que contribui para a

consolidação da identidade pessoal e coletiva dos jovens a fim de

possibilitar o estreitamento de laços familiares e comunitários, e

_Qualificação pessoal e profissional_, que oferece capacitação para

a inclusão de jovens no mercado de trabalho. Ambos possuem 7.391

participantes.

Inclusão no mercado de trabalho e incidência política na juventude

Os jovens que possuem de 15 a 24 anos se envolvem em ações que

reforçam a identidade pessoal e coletiva, a autoestima, os vínculos

familiares e comunitários e qualificam para inclusão no mercado de

trabalho e sociedade, além de fortalecer o núcleo familiar e a vida

comunitária. No programa _Sustentabilidade do Lar_, há ações

comunitárias para assegurar a segurança alimentar e nutricional dos

jovens enquanto o _Organizações Fortalecidas _fortalece organizações

parceiras para que possam gerar mudanças duradouras em suas

comunidades. As iniciativas atendem 75.726 pessoas diretamente e

indiretamente.

Além dessas iniciativas para a juventude, o ChildFund Brasil articula a

REJUDES (Rede de Juventudes em Defesa dos seus Direitos Sociais),

composta por jovens de várias regiões do país que participam de

associações e comissões em níveis locais e estaduais, para fazerem

incidência política e, assim, lutarem por seus direitos.

Sobre o ChildFund Brasil

O ChildFund Brasil é uma organização que atua na promoção e defesa

dos direitos da criança e do adolescente, para que tenham seus

direitos respeitados e alcancem o seu potencial. Atualmente, está

presente em sete estados brasileiros (Bahia, Ceará, Goiás, Minas

Gerais, Paraíba, Piauí e São Paulo). Para realizar esse trabalho que

impacta positivamente na vida de mais de 110 mil pessoas, entre elas

cerca de 60 mil crianças e adolescentes, a organização conta com a

doação de pessoas físicas, por meio do programa de apadrinhamento de

crianças e também de doações de empresas, institutos e fundações

que apoiam os projetos desenvolvidos.

A fundação do ChildFund Brasil foi em 1966, e sua sede nacional se

localiza em Belo Horizonte (MG). A organização faz parte de uma rede

internacional associada ao ChildFund International, presente em 24

países e que gera impacto positivo na vida de 16,2 milhões de

crianças e suas famílias. A organização foi eleita a melhor ONG de

assistência social em 2022, e a melhor para Crianças e Adolescentes do

país, por três anos (2018, 2019 e 2021), além de estar presente,

também, entre as 100 melhores por seis anos consecutivos pelo Prêmio

Melhores ONGs. www.childfundbrasil.org.br