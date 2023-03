Dia do Contador de Histórias: na segunda maior favela de São Paulo, esses profissional ajudam centenas de crianças a se interessar pelos livros

No dia 20 de março é comemorado o Dia do Contador de Histórias, profissionais que usam a transmissão do conhecimento oral como ferramenta de trabalho. Desde a antiguidade, muito antes da escrita, a prática da contação era utilizada como meio de preservar a cultura e a sabedoria popular. Em Paraisópolis, uma das maiores favelas de São Paulo – maior inclusive que muitos municípios do Brasil, com mais de 100 mil habitantes – a contação de histórias se torna uma maneira de aproximar as crianças dos livros. Na biblioteca do Pró-Saber SP, organização social que tem como missão fortalecer a educação integral de crianças brasileiras por meio de experiências de leitura e brincadeira, os/as contadores/as levam as crianças para a fantasia dos livros. A partir da contação, as crianças têm um contato inicial com a literatura por meio das histórias e passam a se interessar pela leitura. Nesse vídeo, você pode ver uma contação na prática: https://drive.google.com/file/d/12ZhGb2yQHHkEjcTIJgEAlgNUtBGsrCxJ/view?usp=share_link Personagens: Priscila Mendes e Cris Mendes – duas irmãs que são contadoras no Pró-Saber. A Priscila é pós graduada em Contação de Histórias. Porta-voz: Maria Cecília Lins – fundadora do Pró-Saber SP, pode falar sobre como a contação de histórias pode ser uma ferramenta poderosa para a alfabetização de crianças. Também é possível entrevistar alguma criança.