Dia do Livro Infantil: PIC disponibiliza lista de livros de graça pela internet

Crédito: Fernanda Sunaga

O objetivo é incentivar pais e crianças a criar um hábito de leitura para a formação cultural, acadêmica e emocional

“A melhor coisa do mundo na casa do menino maluquinho era quando ele voltava da escola. A pasta e os livros chegavam sempre primeiro voando na frente.” O trecho rico em imagens e detalhes faz parte do livro “O Menino Maluquinho”, de Ziraldo (1932 – 2024), leitura clássica e que foi responsável por fazer brotar o amor pela leitura em muitos pequenos, hoje já adultos.

Ser criança é estar sempre pronto a aprender, sejam palavras, histórias ou hábitos. E por isso, o Plano Primeira Infância Campineira (PIC) busca incentivar a leitura em todas as idades, antes mesmo da criança ser alfabetizada, por meio de outros adultos. Nesta quinta-feira, dia 18 de abril, é celebrado no Brasil o Dia Nacional do Livro Infantil, uma data que pode ser comemorada com ótimas leituras.

O acesso aos livros é fundamental neste processo, por isso, o PIC disponibiliza uma lista de livros gratuitos para baixar no site https://piccampinasprimeir.wixsite.com/brincar/leia-uma-hisr%C3%B3ria. Ao clicar em “Baixe Livros”, o público é encaminhado para outra página em que vai poder selecionar a publicação conforme a faixa etária.

“As crianças que são expostas desde cedo à leitura apresentam melhor desempenho acadêmico, têm habilidades superiores de compreensão de texto, de vocabulário, e isso vai ser fundamental para o futuro”, explica o coordenador do PIC, Thiago Ferrari.

Além do clássico “O Menino Maluquinho”, estão disponíveis gratuitamente livros de Monteiro Lobato, contos de fada dos Irmãos Grimm e até gibis, incluindo de Maurício de Sousa. “Há um leque de opções. Pais e crianças podem escolher livros mais antigos como ‘O Pequeno Príncipe’ e outros modernos como ‘A Ilha do Último Baile’, de Márcia Barros, laçado em 2020”, conta Thiago.

A intenção é que a leitura possa começar numa parceria entre crianças e adultos. O importante é saber que nunca é tarde para criar o hábito da leitura, mas quanto mais cedo, melhor. “Estudos mostram que o contato com os livros, a leitura entre pais e filhos, contribui para a segurança emocional das crianças, para um relacionamento mais saudável e mais estável”, finaliza.

Dia do Livro Infantil

O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado em 18 de abril em referência ao nascimento do escritor Monteiro Lobato, em 1882, considerado o pai da literatura infantil brasileira. Lobato é autor de “Urupês”, “Reinações de Narizinho”, “A Chave do Tamanho”, “Caçadas de Pedrinho”, entre outros.