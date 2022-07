DIA DOS AVÓS É COMEMORADO COM OFICINAS E ATIVIDADES GRATUITAS

Um evento festivo em comemoração ao Dia dos Avós foi realizado pela Prefeitura na manhã desta terça-feira (26), no Retiro Monte Alverne, no Mirante. Cerca de 50 idosos participaram de diversas oficinas e atividades gratuitas, como auto massagem e alongamento, defesa pessoal, yoga, canto e pintura.

Esta foi a primeira vez que Mogi Mirim contou com um evento comemorativo ao Dia dos Avós. “O objetivo é estimular nossos idosos e oferecer bem-estar a eles. Eu espero que este seja apenas o primeiro de muitos encontros”, ressaltou Marcos Lemes, idealizador do evento sob responsabilidade da Coordenadoria de Políticas para a pessoa idosa.

Além das oficinas e atividades gratuitas, oferecidas por voluntários, os idosos também puderam fazer uma visita monitorada às dependências da Casa de Retiro Monte Alverne e, depois de um breve culto ecumênico conduzido pelo Frei Manoel José Faria Lopes, desfrutar de um café da manhã compartilhado.

Os netos que acompanharam vovós e vovôs no evento também tiveram seu momento de diversão com a empresa de animação parceira, Paty Arty. A aposentada Cecília Crespo trouxe a família toda para o evento. A filha dela, Nivalda, e as netas Eduarda e Caroline curtiram uma manhã diferente ao lado da vovó. “Foi um evento fantástico, em um espaço super agradável e com muita diversão pra todo mundo. Estou feliz em participar”, comentou Cecília.

Moradora da Vila Dignidade há quatro anos, Mariselena de Medeiros Godoi, aproveitou o Dia dos Avós para passear e socializar. “É muito bom participar, conhecer gente nova e conversar”, disse.

Já a enfermeira gerontóloga Sandra Kozar – que administra um residencial para idosos na cidade de Mogi Mirim – trouxe uma turma grande e super animada para participar do evento festivo. “O evento foi ótimo, muito acolhedor e com atividades que os nossos idosos amam. Adoramos participar desta vez e, com certeza, participaremos dos próximos”, salientou Sandra.

O chefe de Gabinete, Mauro Nunes, a ouvidora do município, Isabel Manara, o secretário de Cultura e Turismo, Luiz Henrique Dalbo e as vereadoras Luzia Cristina, Mara Choquetta e Sônia Módena marcaram presença no evento.