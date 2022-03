Dia Internacional da Mulher: apesar dos avanços, muitos espaços ainda precisam ser conquistados

Você sabia que apenas 6 mulheres se elegeram vereadoras até hoje na história política de Santo Antônio de Posse? Metade delas pertence à atual Legislatura, que já está em sua 17ª formação desde que o município foi emancipado. Ou seja, atualmente a Câmara Municipal conta com a maior representação feminina de sua história com a participação das vereadoras Ana Claudia Leite Ferrari (DEM), Claudia Aparecida Pinho Lalla (AGIR) e Maria Aparecida Gagliardi (Cidinha/PSDB).

Apesar dos avanços, a representatividade das mulheres, tanto no Parlamento Municipal quanto na Assembleia Legislativa Estadual e no Congresso Nacional, ainda está muito aquém do peso que elas têm no eleitorado, que é de mais de 50%. Portanto, ainda é preciso muita luta para que a força e a capacidade feminina estejam colocadas em pé de igualdade na ocupação de todos os espaços da sociedade, em especial na vida política, onde as decisões que afetam a vida de todos são tomadas.