Dia Internacional do Milho: sabor tipicamente brasileiro é ingrediente para todo tipo de bolo

O grão, que se transforma na cozinha, também é uma boa opção para a produção de bolos; Casa de Bolos seleciona os melhores sabores

Um sabor totalmente democrático e a cara do brasileiro, o milho é um cereal que faz parte da rotina dos lares em todo o país. Como um dos alimentos mais versáteis do mundo, ele é rico em nutrientes, em fibras, e também apresenta vitamina A, essencial para a saúde ocular, vitamina B para manter o sistema nervoso saudável, além de possuir outros minerais que auxiliam na saúde.

Para a Casa de Bolos, maior rede de bolos do Brasil e pioneira no segmento, o insumo integra a lista de ingredientes para produzir sabores pedidos diariamente nas mais de 500 lojas da rede pelo Brasil, com o gostinho de bolo caseiro feito na hora, com milho fresco e sem conservantes.

Com a intenção de homenagear esse sabor, que tem até dia internacional, celebrado em 24 de abril, a rede selecionou sabores especiais para experimentar. Confira:

Bolo de Milho – O clássico sabor do milho, presente no café da manhã, tem uma massa bem cremosa, com um gostinho especial. O bolo pode ser encontrado nas lojas, em versões tradicional (R$ 26,00) e mini (R$ 12,00).

Bolo Piscina de Milho com Curau – Uma sobremesa daquelas que dá água na boca e que combina o milho nas melhores versões, em formato de bolo e em forma de curau. O doce, que ainda tem um toque final com canela em pó, está disponível nas lojas por R$ 34,00.

Bolo de Milho de Requeijão – Esse sabor é a cara das festas juninas, que realiza o encontro do bolo de milho com um toque de requeijão salgado cremoso. Pronto para um lanche da tarde ou para um arraial. O sabor está disponível nas lojas por R$35,00.

Todos os sabores podem ser encontrados nas lojas da Casa de Bolos, distribuídas em 18 estados brasileiros. Consulte a unidade mais próxima no site.

Sobre a Casa de Bolos

Sobre a Casa de Bolos

Criada com muito carinho pelas mãos talentosas da Vó Sônia em parceria com seus filhos, a Casa de Bolos é pioneira no segmento de bolos caseiros. Contando com mais de 500 unidades pelo país, a rede mantém uma rigorosa qualidade dos bolos oferecidos. Natural de Ribeirão Preto, mãe e filhos começaram o negócio num pequeno salão no centro da cidade e, com o sucesso da loja, optaram pelo modelo de franquias.