Dia Mundial da Água tem motivos para celebrar a proteção da biodiversidade oceânica

_Acordo da ONU prevê aumento da área protegida em alto-mar de 1 para

30%_

Conferência para assinatura do Acordo na sede da ONU (Foto: André

Abreu – Tara Ocean Foundation)

No último dia 4 de março, na sede da Organização das Nações Unidas

(ONU), em Nova York (EUA), foi assinado um acordo histórico de

proteção da biodiversidade do oceano. Mais de 190 países participaram

da negociação e o documento ainda passará por revisão de juristas,

mas já determina que 30% do oceano seja área protegida até 2030 –

atualmente é só 1,2%. Além disso, o tratado prevê a criação de

novo órgão para gerenciar a conservação da vida no oceano e

apresenta regras básicas para avaliar o impacto ambiental de atividades

comerciais no mar, como a pesca e o turismo.

O acordo também indica a criação de um fundo especial para financiar

a investigação científica internacional em alto-mar, incluindo os

países em desenvolvimento. Para Hugo Sarmento, docente do Departamento

de Hidrobiologia (DHb) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar),

que coordena o Laboratório de Biodiversidade e Processos Microbianos da

Instituição, a assinatura do tratado é importante, principalmente

após décadas de debates e por representar um passo fundamental na

proteção de águas internacionais, que vão além das 200 milhas

(cerca de 370 km) da costa. “O oceano é o maior ecossistema do Planeta,

responsável pela produção de metade do oxigênio na atmosfera, e até

então, não havia regulação”, destaca o docente.

O último grande acordo global deste tipo foi assinado há 40 anos e

determinava quais eram as áreas de alto-mar. Nessas regiões, os

países têm o direito de pescar, navegar e fazer pesquisas, mas apenas

1,2% dessas áreas são protegidas. Além de aumentar a extensão dessa

área para 30%, o novo tratado cria um controle rígido para proteção

da vida marinha, com foco na conservação.

Outro destaque importante do novo acordo é que foi possível legislar a

gestão dos recursos do mar, tais como mineração, pesca e recursos

genéticos, como sequências de DNA do mar que podem gerar grandes

lucros na área de biotecnologia. De acordo com Hugo Sarmento, os

países mais ricos têm capacidade de coletar amostras do mar e

sequenciar o DNA e, até agora, isso poderia ser feito por empresas

desses países que ficariam com todo o lucro, mesmo com recursos vindos

de regiões do oceano fora de seus territórios – alto-mar. Com o novo

acordo, a luta dos países do Sul – como o Brasil que, inclusive, tem

uma das legislações mais avançadas do mundo sobre o tema – foi

endossada e o documento definiu a criação de um fundo que receberá

recursos das empresas que obtiverem lucro a partir de recursos

genéticos do mar. “Enfim, o tratado entende que os recursos das

regiões em alto-mar pertencem à humanidade, e a criação desse fundo

reforça isso. A partir dele, os recursos serão destinados a

desenvolver essa capacidade de pesquisa também nas nações do Sul, e

ampliar as colaborações transnacionais na pesquisa e conservação.

Foi uma importante vitória”, celebra o docente da UFSCar, que atuou na

cooperação técnica e assessoramento científico, contatado pelo

Itamarati, atuante nas negociações do Tratado.

De acordo com Sarmento, o Brasil tem uma das legislações mais

avançadas no mundo na área de biopirataria, com um sistema

informatizado em que todo pesquisador, ao acessar um recurso genético,

precisa cadastrar uma série de informações para um controle mais

rigoroso. Diante dessa expertise, o Brasil teve uma participação

essencial nas negociações para assinatura do novo acordo,

representando a América Latina e a Central, um bloco grande que tem

duas faces do oceano – Atlântico e Pacífico. “O mundo da pesquisa pode

também fazer chegar a sua voz às discussões através da Fundação

Tara Oceans, que faz pesquisas sobre plâncton no oceano, que tem

assento na ONU como observador”, complementa o professor.

“Proteger a biodiversidade marinha é importante. O oceano é grande,

nos dá muitas coisas, mas está ameaçado por uma série de questões.

Os recursos do oceano são da humanidade e o acordo reconhece isso.

Temos muitos problemas em terra e a expectativa é que muitas soluções

venham do mar, em medicamentos e produtos biotecnológicos, por exemplo.

São benefícios para a humanidade e devem ser distribuídos de forma

justa para todos os seres humanos. Uma vitória conseguir isso”, celebra

Hugo Sarmento, destacando a importância da assinatura do Tratado em

data próxima ao Dia Mundial da Água, comemorado amanhã, dia 22 de

março.