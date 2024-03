Dia Mundial da Infância traz reflexão sobre o papel das crianças na sociedade

Crédito Foto: Fernanda Sunega

Data é comemorada nesta quinta-feira, 21 de março. O Plano Primeira Infância Campineira desenvolve ações em várias áreas

Doação de carrinhos elétricos para a humanização do Mario Gattinho foi intermediada pelo PIC

A fase mais importante na formação de um cidadão ganha atenção especial em Campinas ao longo de 365 dias do ano. Nesta quinta-feira, 21 de março, a data é ainda mais especial por causa do Dia Mundial da Infância. A cidade tem desenvolvido políticas públicas voltadas para as crianças por meio do Plano Primeira Infância Campineira (PIC), que está ligado ao Gabinete do Prefeito e atua em todas as secretarias.

“A criança é um ser sujeito de direitos, ela tem seus direitos garantidos. Tem uma série de ordenamentos no Brasil e no mundo direcionada ao público infantil e muitas vezes a criança não tem voz para exercer esses direitos”, comentou o coordenador do PIC, Thiago Ferrari.

Em Campinas, os pequenos têm voz por meio do Comitê das Crianças, que reúne mensalmente doze crianças com idades entre 4 e 12 anos para discutir demandas da cidade.

O PIC é responsável pela implementação de políticas públicas voltadas a primeira infância. Hoje, por exemplo, a cidade conta com o Mario Gattinho, um hospital voltado ao atendimento infantil de forma cada vez mais humanizada.

O olhar do PIC possibilita ainda a construção e a promoção de ações que possibilitem o protagonismo das crianças, como vem acontecendo também nas obras do Espaço do Amanhã.

“É importante que a gente viva numa cidade que verdadeiramente acolha as crianças, numa cidade onde as pessoas entendam que elas estão se desenvolvendo. É preciso ajudá-las nesse sentido, dar espaço para elas, para que elas possam, não só ter infância, mas sejam capazes de se desenvolver também”, conclui o coordenador.

Dia Mundial da Infância

O Dia Mundial da Infância foi instituído pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determina que crianças e adolescentes devem ter seus direitos amplamente assegurados, assim como as oportunidades necessárias para o seu desenvolvimento.