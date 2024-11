Dia Mundial do Diabetes: nutricionista indica alimentos que podem auxiliar no controle da doença

Estima-se que o Brasil tenha 13 milhões de pessoas diabéticas; Covabra Supermercado oferece grande variedade de alimentos benéficos à saúde

Na próxima quinta-feira (14), será celebrado o Dia Mundial do Diabetes, uma data dedicada à conscientização sobre a prevenção, diagnóstico e cuidados com a doença, que ocorre devido à produção insuficiente de insulina ou resistência à ação desse hormônio, produzido pelo pâncreas e responsável por controlar os níveis de açúcar no organismo. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, atualmente há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença no Brasil, o que representa 6,9% da população nacional.

A nutricionista do Covabra Supermercados, Juliana Porto, explica que um estilo de vida saudável, que inclui uma rotina de atividade física e alimentação equilibrada, é essencial para prevenir e controlar as complicações do diabetes. “Aconselhamos que a pessoa se alimente de três em três horas, evitando alimentos ricos em açúcar e dando preferência a opções mais naturais e ricas em fibras. Quanto mais variada e controlada for a alimentação, melhor para o organismo, especialmente para quem tem diabetes”, afirma.

Na lista de alimentos que podem ajudar a controlar a glicose no sangue estão abacate, peixe, alho, folhas verdes, frutas vermelhas, alimentos integrais, ovos, feijão e batata-doce. “Há uma variedade de batata, a mais conhecida e que privilegia no controle glicêmico é a yacon. Para os diabéticos, além dos alimentos integrais, que contêm mais fibras e ajudam a controlar o açúcar no sangue, é recomendado incluir na dieta laticínios e proteínas com baixo teor de gordura, feijão, lentilha, ervilha e peixes. Alimentos ultraprocessados, doces e açúcar em geral devem ser evitados”, recomenda a nutricionista.

Ela também destaca a importância de consumir frutas de forma natural, sempre combinadas com uma fonte de fibra. “O consumo de frutas deve ser acompanhado por uma fonte de fibra, como quinoa ou aveia, sem adição de açúcar, para ajudar a evitar o pico glicêmico, já que a frutose também é um açúcar e eleva a glicemia. É melhor dar preferência às frutas frescas e evitar o consumo de sucos, pois, ao serem processadas, as frutas perdem grande parte das fibras e podem provocar o pico glicêmico”, alerta.

Os alimentos indicados pela nutricionista podem ser encontrados nas 11 cidades onde o Covabra Supermercados está presente. A rede tem um cuidado especial com frutas, legumes e verduras, garantindo que o melhor produto chegue aos seus clientes. Para isso, o Covabra faz parte do RAMA (Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos), desenvolvido pela ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados), que foca na segurança alimentar, incluindo a verificação de resíduos de agrotóxicos e oferece informações para ajudar na seleção consciente de produtores e fornecedores.

“O programa permite rastrear a origem dos alimentos até a prateleira do supermercado, incentivando boas práticas agrícolas e garantindo que o uso de defensivos agrícolas esteja dentro dos limites legais. Monitoramos o uso de defensivos em 100% dos produtos de nosso hortifrúti”, destaca Jacqueline Tavares, gerente de marketing da rede. Além disso, a rede conta com o setor “Leve + Vida”, focado em produtos para dietas restritivas.

Tipos de Diabetes

A diabetes tipo 1 é uma doença crônica, não transmissível, e possui uma forte base hereditária. Ela se manifesta com mais frequência em adultos, mas também pode ser diagnosticada em crianças e adolescentes. O tratamento inclui o uso diário de insulina ou outros medicamentos que controlam a glicose no sangue. A causa da diabetes tipo 1 ainda não é completamente conhecida.

Já a diabetes tipo 2 ocorre quando o corpo não consegue aproveitar a insulina produzida. Ela está diretamente associada ao sobrepeso, sedentarismo, níveis elevados de gordura no sangue, pressão alta, entre outros fatores. Esse tipo de diabetes atinge principalmente adultos e pode causar um processo autoimune que prejudica as células do pâncreas, por exemplo.

Também existe a pré-diabetes, que é caracterizada por níveis de glicose no sangue elevados, mas ainda não suficientemente altos para se caracterizar como diabetes tipo 1 ou tipo 2. A pré-diabetes é um sinal de alerta para que o indivíduo adote medidas preventivas, já que é possível controlar essa fase com mudanças no estilo de vida.

A diabetes gestacional, por sua vez, ocorre durante a gravidez, quando os níveis de açúcar no sangue da mulher ficam acima do normal. Nesse caso, a mulher pode desenvolver diabetes tipo 2 posteriormente, mas, com controle adequado da alimentação, atividade física e hábitos de vida, pode evitar a progressão para a forma tipo 2 da doença.

Sobre o Covabra

Com mais de 35 anos de história, a rede de Supermercados Covabra (Comercial Varejista Brasileira Ltda.) teve sua primeira loja fundada em Limeira, interior de São Paulo. Na época da inauguração, em 1989, se destacou por ter implantado um novo conceito de supermercados para a região e por ter sido o supermercado pioneiro a investir na tecnologia de leitores ópticos em todos os seus caixas. Desde então, a marca não parou de investir e evoluir. Em 2017, a marca inaugurou seu primeiro Centro de Distribuição em Sumaré/SP, em um espaço de 13 mil metros quadrados de área construída. Sempre oferecendo as melhores instalações com grande variedade de produtos aos seus clientes, hoje, a rede conta com 19 lojas e está presente em 11 cidades do interior paulista (Campinas, Capivari, Itatiba, Itupeva, Jundiaí, Leme, Limeira, Pedreira, Pirassununga, Rio Claro e Vinhedo), empregando mais de 3.400 funcionários.