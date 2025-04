Relatório da qualidade da água em Holambra aponta que parâmetros de potabilidade atendem aos padrões exigidos

Mais de 8.500 análises foram realizadas em 2024, em reservatórios e pontos de distribuição operados pela concessionária Águas de Holambra

Sem cheiro, sem cor, sem sabor. É assim que a água tratada chega até a torneira dos holambrenses, como informa o Relatório da Qualidade da Água que avaliou mais de 8.500 análises realizadas ao longo de 2024. O estudo, que está disponibilizado na fatura dos clientes da Águas de Holambra, assim como no site da empresa, avalia seis indicadores: cloro; pH; turbidez; cor; flúor e a microbiologia, com coliformes fecais e totais – esses últimos, ausentes na totalidade das amostras.

“Para alcançar estes resultados, há constante investimento em todo o sistema de captação, tratamento e distribuição da água. Além disso, empregamos equipamentos e métodos avançados de pesquisa para aperfeiçoar nossos processos analíticos, que são acompanhados diariamente. Mais do que cumprir com a legislação, nosso compromisso é garantir que a água fornecida seja de qualidade e que a população se sinta segura ao consumi-la”, destaca Isabelly Gonçalves, diretora executiva da Águas de Holambra.

A coleta de água para a análise é realizada periodicamente nos reservatórios da concessionária e nas redes de distribuição do município. Para o presente estudo, que compreende o período de janeiro a dezembro de 2024, foram realizadas 1.080 coletas na rede de distribuição e 7.519 nos reservatórios.

O resultado das análises laboratoriais também é disponibilizado online no Sistema Nacional de Vigilância e Qualidade da Água (SISAGUA) e enviado ao Centro de Vigilância Sanitária, um dos principais órgãos fiscalizadores do município, bem como para a Secretaria de Meio Ambiente.

Para acessar o Relatório Anual da Qualidade da Água de 2024, visite o site oficial da Águas de Holambra: www.aguasdeholambra.com.br .

QUEM SOMOS

Águas de Holambra

A Águas de Holambra, empresa da Aegea Saneamento, é responsável pela gestão plena dos serviços de saneamento básico do município de Holambra. A empresa iniciou suas atividades em janeiro de 2016 com o desafio de garantir a regularidade do abastecimento e melhorar a qualidade da água que chega à casa do holambrense.

Saiba mais em www.aguasdeholambra.com.br

Aegea

Criada em 2010, a Aegea é referência no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em cada município onde atua leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local. Hoje são mais de 33 milhões de pessoas atendidas em mais de 700 cidades de 15 estados, de norte a sul do Brasil.

Saiba mais em https://www.aegea.com.br