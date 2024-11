Dia Mundial do Diabetes: Saúde de Campinas destaca cuidado integral e inova com parceria

Tema cada vez mais importante para definição de políticas públicas em diversos países, o diabetes é tratado como uma das prioridades pela Secretaria de Saúde de Campinas e lembrado por um Dia Mundial nesta quinta-feira, 14 de novembro.

A Pasta oferece cuidado integral, com atendimento multiprofissional, e desde 2023 busca inovar a abordagem e melhorar indicadores ao integrar o programa global “Cities for Better Health”, em parceria com a empresa de saúde Novo Nordisk e a Embaixada da Dinamarca.

A Saúde estima 87,7 mil pessoas diabéticas em Campinas, com base em dados do Censo 2022 do IBGE. Deste total, 45 mil estavam cadastradas no SUS Municipal até outubro, diferença de 1,8 mil para as 43,1 mil registradas até o mesmo período do ano passado.

A variação se refletiu em atendimentos realizados pelos centros de saúde (CSs) a este grupo: a quantidade passou de 66,4 mil para 70,3 mil. A lista inclui consultas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos e terapeutas ocupacionais, além de exames e procedimentos.

No mesmo período, o número total de pessoas vinculadas ao SUS Municipal passou de 807 mil para 860 mil. Já os atendimentos subiram de 2,84 milhões para 3,51 milhões.

A causa da doença ainda é desconhecida e a melhor forma de prevenção exige hábitos e práticas para vida saudável, incluindo alimentação adequada, atividade física e evitar consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Comportamentos saudáveis evitam não apenas o diabetes, mas outras doenças crônicas, como as cardiovasculares e o câncer.

No período de 2014 a 2023 foram registrados em Campinas 2.306 óbitos em que o diabetes foi a causa básica, o equivalente a 2,9% do total de 79.852 no período. Já quando ela foi considerada como enfermidade que contribuiu para o desfecho morte, este número foi de 3.597, o que corresponde a 4,5%. Portanto, 7,4% dos óbitos na década foram em consequência ou tiveram a contribuição do fato da pessoa ter a doença.

Linha de cuidado integral

Em Campinas, todas as 68 unidades básicas estão preparadas para assistência em saúde aos pacientes com diabetes. O cuidado é individualizado em consultas com equipes da saúde da família e há atendimento multiprofissional, incluindo nutricionistas e farmacêuticos.

“A pessoa com diabetes necessita de cuidados com diferentes olhares visando a qualidade de vida diante da condição crônica”, explicou a coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Rejane Trautwein. Ela reforçou a importância do rastreio precoce e incentivou a realização periódica de avaliações pelas pessoas. “Muitas vezes o diabetes é uma doença silenciosa, portanto, é importante ter atenção com as aferições da glicemia e pressão arterial”, falou.

Rejane destacou ainda que, quando necessário, os pacientes são encaminhados pelos centros de saúde aos atendimentos especializados realizados pelas policlínicas. Nesta hipótese são contemplados casos de pacientes que precisam de assistência, por exemplo, nas áreas de oftalmologia e endocrinologia para determinados exames e acompanhamento.

Informações sobre horários e endereços das unidades básicas estão em: https://campinas.sp.gov.br/secretaria/saude/pagina/centros-de-saude

Inovação

Campinas trabalha desde 2023 com o programa “Passos para uma vida melhor”, um conjunto de ações intersetoriais que tem como objetivo desenvolver e expandir intervenções para prevenção primária da obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis.

O “Passos para uma Vida melhor” foi criado no âmbito do Cities for Better Health, programa da Novo Nordisk. No Município a parceria ocorre entre a Prefeitura, a empresa global de saúde, a Embaixada da Dinamarca no Brasil e o Impact Hub como parceiro implementador. O programa consiste em uma série de ações intersetoriais entre secretarias e Ceasa.

A metrópole foi a primeira cidade brasileira entre mais de 50 no mundo a fazer parte do trabalho. Ele tem como eixos de implementação a formação para servidores e ações de promoção de saúde e prevenção de doenças crônicas para a população.

O programa já impactou pelo menos 9,4 mil pessoas de todas as faixas etárias na cidade que participaram de ações sobre promoção de saúde e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, alimentação saudável e atividades físicas.

Em junho deste ano, a Prefeitura e a Novo Nordisk lançaram nova iniciativa do programa global Cities for Better Health, com foco na prevenção da obesidade em crianças e adolescentes de 6 a 13 anos. O objetivo do projeto é implementar intervenções de impacto, escaláveis e comunitárias, sobretudo em áreas vulneráveis, para incentivar a vida saudável.