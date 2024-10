Dia Mundial do Veganismo inspira escolhas conscientes e sustentáveis na hora de comer

Nutricionista dá dicas para quem deseja mudar o estilo de vida através de receitas veganas

O Dia Mundial do Veganismo, comemorado em 1 de novembro, é uma data que não se resume apenas a uma forma diferente de comer, mas sim a um estilo de vida. Baseado no respeito aos animais e ao cuidado com o meio ambiente, o veganismo reflete em todas as escolhas de consumo.

Assim, a alimentação vegana é uma excelente alternativa para quem busca adotar hábitos mais saudáveis e equilibrados. “Os produtos veganos são ricos em nutrientes essenciais, como fibras, vitaminas e minerais, que ajudam a manter o bom funcionamento do organismo e prevenir doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Além disso, ao priorizar ingredientes de origem vegetal, a alimentação se torna mais leve e naturalmente menos processada, promovendo um equilíbrio maior para o corpo,” explica Gláucia Renata Balardini, nutricionista do GoodBom Supermercados.

Pensando nisso, a nutricionista elaborou algumas receitas veganas saborosas e ideias para quem deseja explorar e conhecer um estilo de vida mais sustentável.

Talharim ao Molho Pesto

500g talharim (massa sem ovos e sem leite)

200g espinafre em folhas

4 nozes

1 dente de alho

Azeite

Suco de ½ limão tahiti

Sal

Pimenta do reino

Modo de preparo:

Cozinhe o talharim em água com um pouco de sal até que fique al dente. Escorra e reserve. No liquidificador ou processador, coloque todos os ingredientes do molho e bata até ficarem bem triturados. Despeje o molho sobre o talharim e já pode servir.

Estrogonofe de Legumes

550g abobrinha

600g batata

130g cebola

600g cenoura

500g vagem macarrão

1,4kg abóbora cabotiã

600g brócolis

Sal

1 litro de leite vegetal

200g de farinha de trigo

Óleo de coco

2 colheres de catchup vegano

2 colheres de mostarda vegana

Batata palha (frita em óleo de palma)

Modo de preparo

Corte os legumes em cubos e cozinhe cada um separadamente em água. Reserve. Em seguida, refogue a cebola picada no óleo de coco, acrescente a farinha e o leite vegetal e ajuste o sal. Adicione os legumes, deixando a abóbora e o brócolis por último. Coloque catchup e mostarda a gosto e, na hora de servir, finalize com batata palha por cima.

Com essas receitas, você poderá experimentar e explorar um pouco do universo vegano, quem sabe adotando uma opção mais equilibrada, saborosa e que promova um estilo de vida mais saudável e consciente.

