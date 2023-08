Dia Nacional da Saúde: A importância de cuidar das suas articulações

De acordo com o médico ortopedista Dr. Luiz Carvalho, ter articulações fortes exige alguns cuidados importantes

No dia 5 de agosto é comemorado o Dia Nacional da Saúde, uma data importante para reforçar a importância de manter um estilo de vida saudável. No entanto, para ter saúde é necessário ter atenção a diversos aspectos do nosso corpo, um dos principais são as articulações.

A saúde das suas articulações explica sua qualidade de vida

Segundo o Médico Ortopedista Dr. Luiz Felipe Carvalho, a forma como você cuida das suas articulações está diretamente relacionada à forma como você viverá toda a sua vida.

“Não basta apenas longevidade, é importante ter uma longevidade saudável, para isso um dos principais pilares é a saúde das articulações, o que está diretamente relacionado com a sua mobilidade na terceira idade”.

“As articulações desempenham um papel importante na mobilidade e qualidade de vida. Práticas como exercícios físicos regulares, alimentação balanceada, controle do peso e postura correta contribuem para evitar o desgaste precoce e o surgimento de problemas articulares, como a osteoartrite. Além disso, o cuidado adequado das articulações reduz o risco de lesões e permite uma maior independência e bem-estar ao longo dos anos” Explica Dr. Luiz Felipe.

Como cuidar da saúde das suas articulações hoje?

“Para cuidar das articulações é essencial praticar exercícios físicos sob supervisão de um profissional para evitar lesões, investir no fortalecimento muscular e no ganho de flexibilidade, uma alimentação saudável também pode ajudar bastante melhorando a saúde óssea”.

“Se você já passou dos 40 também é importante realizar check-ups de rotina para cuidar da saúde das suas articulações com um profissional de forma preventiva e, caso tenha algum problema, possa iniciar o tratamento precocemente e ter melhores resultados” Afirma Dr. Luiz Felipe.

Sobre o Dr. Luiz Felipe Carvalho

Dr. Luiz Felipe Carvalho é ortopedista especialista em coluna vertebral e medicina regenerativa. Já tratou grandes atletas como o jogador de futebol Rodrigo Dourado e o Ferreirinha do Grêmio. Além do tenista Argentino naturalizado Uruguaio Pablo Cuevas que faz tratamento com célula tronco desde 2017 melhorando muito sua performance avançando no ranking desde então.

O Gaúcho possui um profundo conhecimento sobre os modernos procedimentos cirúrgicos da coluna vertebral e também trabalha com técnicas minimamente invasivas. É diplomado pela Academia Americana de Medicina Regenerativa (AABRM), e pelo grupo Latino Americano ORTHOREGEN. Atualmente está estruturando o serviço de Medicina Regenerativa na Cidade de São Paulo para tratamentos de Artrose e de dores crônicas osteomusculares.