Dia Nacional do Macarrão: descubra os tipos mais saudáveis

Prato com molho caseiro e proteína deixa a refeição mais saudável e completa (Foto: freepik.com)

Escolher a massa e os acompanhamentos certos traz benefícios à saúde; nutricionista do Covabra Supermercados explica as diferenças entre os tipos

Na próxima sexta-feira (25), é comemorado o Dia Nacional do Macarrão, um alimento que não pode faltar na despensa de uma casa brasileira. Prático, saboroso e tradicional nos almoços de domingo, o macarrão está presente em 99,3% dos lares brasileiros, com cada pessoa consumindo cerca de 6 kg de macarrão por ano, segundo pesquisa da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi).

A massa queridinha dos brasileiros pode ser encontrada em diversos formatos e características. Nas gôndolas do Covabra Supermercado, as opções são variadas: espaguete, parafuso, penne, ave-maria, cavatappi, argola, gemilli, rigatoni, conchinha, cabelo de anjo, farfalle, pai-nosso, fusilli, fettuccine, além das versões de arroz, integral, grano duro, com ovos, sêmola, sem glúten e integral.

Juliana Porto, nutricionista do Covabra Supermercados, explica que existem diferenças entre os vários tipos de macarrão e destaca quais são as melhores escolhas. “Em comparação às massas disponíveis no supermercado, temos o macarrão de arroz, que, por não conter farinha de trigo, é indicado, pois não possui glúten e tem baixo índice glicêmico. Temos também o tipo integral, que, além de ter baixo valor calórico, contém mais fibras. Outra opção é o grano duro, feito de um tipo específico de trigo, que possui maior quantidade de proteína e glúten, proporcionando mais saciedade”, pontua.

Para trazer benefícios à saúde e não enjoar, a nutricionista dá outra dica importante: opte por revezar os tipos de macarrão que consome, sempre em pequenas quantidades, e lembrando-se de escolher acompanhamentos saudáveis, priorizando o preparo de molhos caseiros e incluindo uma proteína, como carne moída, assada ou frango.

Outros dados da Abimapi mostram que as massas secas, incluindo as tradicionais, caseiras, de sêmola, integrais, grano duro e com ovos, são as preferidas dos brasileiros, representando 81,3% do consumo, o que corresponde a cerca de 744,9 mil toneladas no ano passado. As vendas no Covabra reforçam essa preferência, sendo as mais procuradas as de sêmola e com ovos.

O gerente do setor de mercearia básica, Marcos Paulo, conta que o macarrão é um dos itens do setor que cresce em vendas a cada ano. “Em 2023, registramos um aumento de 10% nas vendas em comparação a 2022. No primeiro semestre de 2024, já houve um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. Para este ano, estimamos que o faturamento de macarrão cresça em 15%”, comenta.

Para oferecer aos seus clientes uma experiência degustativa com os melhores produtos do mercado, a rede trabalha apenas com marcas fiscalizadas e liberadas pelos órgãos responsáveis do setor. “Realizamos uma análise de desempenho de cada item comercializado, garantindo a qualidade dos nossos produtos. Com a crescente demanda por linhas sem glúten e integrais, este ano começamos a vender o Barilla sem glúten e também criamos um setor específico para facilitar que o cliente encontre produtos saudáveis em um único lugar”, pontua Marcos Paulo.

Na rede, presente em 11 cidades do interior paulista, é possível encontrar uma grande variedade de macarrão, com 7 tipos de massa: grano duro, com ovos, sêmola, caseiro, instantâneo, sem glúten e integral. Para complementar o preparo, há uma diversidade de molhos, desde os tradicionais de tomate até os saborizados, como manjericão e bolonhesa, de marcas nacionais e importadas.

Variedade no formato do macarrão

O espaguete é o macarrão mais consumido no mundo. Considerado do tipo longo, combina bem com quase todos os tipos de molhos. Na lista com características semelhantes está o fidelini, também conhecido como cabelo de anjo, que é um pouco mais fino e requer cuidado no preparo. O fettuccine, feito com massa de ovos, pode ser encontrado em ninhos ou em tiras. O tagliatelle é vendido em ninhos e pode ser colorido. O linguine, ou linguinha, é uma massa que se parece com o espaguete, mas tem formato mais fino e achatado, ligeiramente abaulado.

Entre os macarrões do tipo curto, que têm menos de dez centímetros de comprimento, a variedade é grande: penne, que imita o formato de uma pena; fusilli, uma massa em formato espiral, também conhecido como parafuso; elbow, que é um tubo curvado em formato de cotovelo, mais usado em saladas e sopas; farfalle, que tem o formato de uma gravata borboleta, uma ótima opção para os dias quentes de verão; e rigatoni, que tem formato de tubo, assim como o penne, mas com ranhuras e extremidades retas. Por fim, também há opções que combinam perfeitamente com sopas: letrinha, conchinha, gravatinha e risoni, que, por serem bem pequenos, cozinham rapidamente.

Sobre o Covabra

Com mais de 35 anos de história, a rede de Supermercados Covabra (Comercial Varejista Brasileira Ltda.) teve sua primeira loja fundada em Limeira, interior de São Paulo. Na época da inauguração, em 1989, se destacou por ter implantado um novo conceito de supermercados para a região e por ter sido o supermercado pioneiro a investir na tecnologia de leitores ópticos em todos os seus caixas. Desde então, a marca não parou de investir e evoluir. Em 2017, a marca inaugurou seu primeiro Centro de Distribuição em Sumaré/SP, em um espaço de 13 mil metros quadrados de área construída. Sempre oferecendo as melhores instalações com grande variedade de produtos aos seus clientes, hoje, a rede conta com 19 lojas e está presente em 11 cidades do interior paulista (Campinas, Capivari, Itatiba, Itupeva, Jundiaí, Leme, Limeira, Pedreira, Pirassununga, Rio Claro e Vinhedo), empregando mais de 3.400 funcionários.