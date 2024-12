Diário Oficial da União confirma convênio para construção de 50 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida em Pedreira

O Diário Oficial da União, edição de quinta-feira, 21 de novembro de 2024, publicou a Portaria nº 1.310 de 19 de novembro, do Ministério das Cidades, divulgando as propostas selecionadas para contratação com recursos discricionários do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, no âmbito do Minha Casa, Minha Vida.

Pedreira foi contemplada com 50 unidades habitacionais que serão construídas em uma área localizada na Rua José Aparecido Moretto, Jardim Marajoara, ao lado da Unidade de Saúde da Família “Margarida Janete Ferrari Ganzarolli”.

Fábio Polidoro, Prefeito de Pedreira, ressalta que a Administração Municipal já assinou convênio com o Governo do Estado para a construção de 266 novas moradias habitacionais do Programa Casa Paulista – Preço Social.

A Diretora do Departamento Municipal de Habitação, Ana Paula Dias, lembra que ainda se encontra aberto o “Pré-Cadastro Habitacional Presencial”, na sede do Departamento de Habitação, localizado na Rua XV de Novembro, nº 26, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e também o “Pré-Cadastro Online”, no site da Prefeitura: www.pedreira.sp.gov.br com o objetivo de analisar os dados e posteriormente inclusão na central de vagas da habitação.