Dieta ajustada e suplementação potencializam desempenho dos cavalos em provas

. Suplementação nutricional é complemento otimizador para performance

. Preparação pré-prova é diferencial entre animais com desempenho superior

. Soluções nutricionais colaboram com reabilitação pós-prova

O Brasil conta com tropa de ¹5,8 milhões de equinos, incluindo cavalos de alta performance, animais de lida e de lazer. “O que todos têm em comum é a necessidade de reforço nutricional, essencial para promover o bem-estar e garantir o desempenho em diferentes atividades”, explica a médica-veterinária Júlia Izoldi, coordenadora técnico-comercial de equinos da Vetoquinol Saúde Animal.

Os cavalos atletas são os mais desafiados fisicamente, tanto no pré quanto no pós-prova. Júlia Izoldi destaca que “nas semanas que antecedem as grandes competições, o manejo nutricional deve suprir as necessidades do animal, com água de boa qualidade e fornecimento de dieta com volumoso e concentrado em quantidades adequadas”.

“A nutrição deve ser bem planejada e rica em nutrientes devido às exigências intensas dos cavalos para atingir a esperada performance nas competições. O mesmo ocorre no pós-prova, visando a recuperação física adequada, com correta manutenção de sua integridade, conforto e bem-estar”.

O mercado de equinos no Brasil é um dos mais importantes do planeta. Atualmente, o país ocupa a quarta posição em contingente de animais, gerando R$ 30 bilhões em negócios anualmente. “A Vetoquinol reconhece a importância e a dimensão desse mercado. Há grande demanda de criadores, técnicos e dos próprios animais por soluções nutricionais que colaborem para a melhoria da performance. A Linha Equistro® é a marca de suplementos para cavalos mais reconhecida no mundo e seu diversificado portfólio reúne combinações para as diferentes situações e fases de vida dos animais”, explica Júlia.

Para animais de alto rendimento, a Linha Equistro® possui a combinação suplementar denominada Protocolo para Atletas, que inclui os suplementos Myo Power Pellet, Mega Base e Energy Booster. Combinadas, as soluções fornecem ao animal composto nutricional com aminoácidos de alta digestibilidade, vitaminas, minerais orgânicos com alta biodisponibilidade, além de energia, hidratação, ativação metabólica e recuperação muscular, que potencializam seu preparo antes das provas e otimizam a reabilitação física após a prova.

“Além da alimentação, é de suma importância que o pecuarista entenda a importância da suplementação. São soluções que fornecem energia, por meio de glicose de rápida absorção, e eletrólitos, que realizam a gestão da hidratação, já que os animais dispersam muitos líquidos nas atividades. Também apresentam em sua composição vitaminas do complexo B, que estabilizam o metabolismo dos animais, além dos aminoácidos, que possibilitam a perfeita recuperação muscular. A Vetoquinol orgulha-se de ser uma companhia que cuida da saúde dos animais com uma linha tão reconhecida e de qualidade comprovada como Equistro®”, finaliza Júlia Izoldi.

¹ Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)