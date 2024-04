Estúdio Cênico lança programação anual com foco em formação de atores e atrizes

Projeto viabilizado pela Lei Paulo Gustavo prevê ainda apresentações de espetáculos, várias atividades teatrais e celebração pelos 25 anos do espaço em Campinas/SP.

O Espaço Cultural Estúdio Cênico lança em abril sua programação anual que inclui ações formativas gratuitas, apresentações de espetáculos e diversas outras atividades, em uma agenda que será encerrada no início de 2025, celebrando os 25anos de existência e resistência desta casa teatral independente localizada no Jardim Proença em Campinas/SP.

Para iniciar o período destas atividades, que foram viabilizadas com recursos públicos da Lei Paulo Gustavo (LPG) do Estado de São Paulo, o Estúdio Cênico abre inscrições para pessoas interessadas em participar do Na Carreira – ação formativa com duração de três meses que envolverá um grupo de 15 artistas selecionados da RMC (Região Metropolitana de Campinas) sob direção de Erika Cunha, do Grupo Matula Teatro.

A ação é gratuita e as inscrições podem ser feitas por pessoas acima de 18 anos até dia 6 de maio através do link disponível no perfil do Estúdio no Instagram, @estudiocenico.

Na Carreira

Segundo Cris Carvalho, gestora cultural e diretora de produção do Estúdio Cênico, o Na Carreira foi criado para oferecer um espaço dedicado à criação e formação de um grupo, abarcando todas as etapas necessárias para a montagem de um espetáculo. “Ao final da ação, serão realizadas três apresentações abertas ao público, no espaço, além da entrega de material de portfólio e bolsas de estágio para os participantes selecionados ao longo do curso.

A iniciativa tambémcontempla uma cota de vagas destinada a pessoas negras, indígenas e transgêneros”.

A ação tem duração prevista de três meses, a começar em maio deste ano, com encontros sempre aos sábados. “Queremos estimular a formação de novos coletivos teatrais na região e permitir que artistas, com grande ou pequena formação de cena, possam experienciar na pele o processo coletivo de pesquisa,

desenvolvimento e ensaio de uma peça, passando por todo o processo de produção incluindo a dramaturgização de obras e fabricação de cenários e figurinos”, explica Cris.

Ao longo do projeto serão oferecidas três oficinas para os participantes, que vão ajudar a compor o desenvolvimento do espetáculo: uma de dramaturgia, uma de produção e uma oficina de construção de cenários e figurinos. Tais oficinas serão guiadas por profissionais com vasta experiência nas artes da cena e permitirão que os participantes compreendam com mais facilidade as tarefas que deverão realizar

ao longo do projeto.

Além disso, três alunos serão escolhidos para atuarem como bolsistas em cada uma das três áreas (Dramaturgia, Produção e Cenografia). Todos os participantes devem se envolver na construção do projeto como um todo, mas os bolsistas estarão à frente de cada uma das suas áreas, administrando as tarefas e garantindo que sejam realizadas dentro dos prazos estipulados.

“Ao final do processo, os participantes terão uma peça pronta e um grupo pré-estabelecido com o qual podem, se desejarem, prosseguir profissionalmente juntos ou buscarem novos desafios”, relata Cris, ressaltando o foco que o Estúdio Cênico tem na formação profissional de atores e atrizes.

Outras atividades

Além do Na Carreira, o Estúdio também prevê outras atividades ao longo dos próximos 12 meses – um ciclo de ações que será encerrado em março de 2025, com a celebração dos 25 anos de existência do espaço.

Segundo Cris Carvalho, o projeto anual conta no 2o semestre com três apresentações abertas ao público e gratuitas do espetáculo infanto juvenil Invisíveis, nova criação do Grupo de Teatro Estúdio Cênico, sendo duas no espaço e uma em ONG parceira; e também duas apresentações do espetáculo Tá esperando o quê?, do mesmo grupo, no Estúdio Cênico com presença na plateia de alunos de escolas

públicas.

Já no início de 2025, o Estúdio irá realizar o Festival de Monólogos, com trabalhos deste gênero com até 60 minutos, realizados por grupos de teatro locais e da região. Serão ao todo três dias de evento, abertos à comunidade e com ingressos a preços populares.

“Nosso festival também contará com premiação aos monólogos mais bem colocados no júri convidado e popular”, conta a diretora. O calendário de atividades do Estúdio ainda contempla diversas melhorias

que estão sendo realizadas graças aos recursos conquistados pela equipe para manutenção e conservação deste espaço que é referência na formação em artes cênicas em Campinas.

As datas e mais informações de cada atividade do 2o semestre serão divulgadas nas redes sociais do Estúdio Cênico.

O Estúdio Cênico

O Espaço Cultural Estúdio Cênico é uma casa teatral independente localizada na cidade de Campinas/SP desde 2000. Suas frentes de trabalho englobam: cursos livres de teatro para todas as idades, tanto na sede, como em escolas parceiras (escolas de educação básica); teatro educação [onde busca instrumentalizar e dialogar com arte educadores(as), ampliando e buscando a valorização da vocação nos espaços educacionais e culturais em que atuam]; e ser artista, auxiliando na formação de jovens artistas, colaborando com a entrada de dezenas de alunos em universidades de Artes Cênicas, estimulando novos grupos de teatro, inserindo diversos profissionais no mercado de trabalho e promovendo festivais de teatro na cidade de Campinas/SP.

O Espaço Cultural está situado no Jardim Proença, antigo bairro da cidade de Campinas, e possui, para além de salas utilizadas para fins pedagógicos, acervo de figurinos e espaço para pequenas apresentações – um galpão anexo, onde são mantidos e preservados diversos elementos de cenografia. Nesta sede também são promovidos eventos externos e abertos à comunidade, como festas juninas, saraus e excursões teatrais

Serviço

Projeto Na Carreira do Estúdio Cênico

● Inscrições até 6 de maio (segunda-feira) pelo link disponível em

@estudiocenico

● Grátis | A partir de 18 anos

● Necessário experiência mínima de 2 anos de teatro