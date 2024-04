Pedreira recebeu o prêmio “Prefeitura Empreendedora” do SEBRAE-SP

Durante solenidade realizada no último dia 11 de abril, nas dependências do Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo, o SEBRAE-SP entregou o Prêmio “Prefeitura Empreendedora”, reunindo autoridades, gestores públicos, agentes de desenvolvimento e lideranças que desenvolvem ações voltadas para a melhoria do ambiente de negócios.

Desde 2001, o prêmio destaca o papel dos gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, a partir de projetos que estimulam o empreendedorismo, a competitividade dos pequenos negócios e a modernização da gestão pública local.

Pedreira esteve representada pelo Diretor de Comunicação Márcio Kravetz e pelo agente do SEBRAE Aqui Miguel Belolli Carlotti. “Atendendo solicitação do Prefeito Fábio Polidoro estivemos recebendo dois prêmios, sendo: Pedreira Verde Sustentável – Sustentabilidade e Meio Ambiente, e o Descomplica Pedreira – Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo”, destacaram na ocasião Márcio e Miguel.

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora está dividido em até 10 categorias: Simplificação e fomento do empreendedor; Sala do empreendedor; Compras governamentais; Empreendedorismo na escola; Inclusão produtiva; Turismo e identidade territorial; Sustentabilidade e meio ambiente; Empreendedorismo rural; Cidade empreendedora e Governança governamental.

“Esse prêmio é o reconhecimento de boas práticas, de agendas que são ligadas ao empreendedorismo. Falar de empreendedorismo diretamente com prefeitos é muito importante para o SEBRAE, pois eles são capazes de, com a gestão da sua equipe, transformar a realidade do seu povo, de sua gente”, destacou a diretora de Administração e Finanças do SEBRAE, Margarete Coelho.

O Posto SEBRAE Aqui de Pedreira tem sua sede localizada no Acessa Pedreira, Rua Miguel Sarkis, nº 61, Terminal Rodoviário “Vereador João Castelo”, com atendimento das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.