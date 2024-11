Dieta líquida: tudo o que precisa saber antes de começar

Saiba o que é, como funciona, quais são seus benefícios e para quem é mais indicada

(Créditos: iStock/ Vera_Petrunina)

A dieta líquida tem ganhado popularidade como uma estratégia para quem busca emagrecimento rápido ou precisa de uma alimentação especial por razões médicas. Baseada na ingestão de alimentos em forma líquida, esse planejamento alimentar pode ser feito com diferentes objetivos e por curtos períodos, e deve ser acompanhado de perto por profissionais de saúde, como nutricionistas, nutrólogos e endocrinologistas.

Ela também pode ser uma opção eficaz para quem busca uma alimentação leve e nutritiva por um curto período. Seja para desintoxicar o corpo ou preparar o organismo para procedimentos médicos, a dieta líquida pode trazer benefícios, desde que feita com responsabilidade e acompanhamento profissional, para evitar deficiências nutricionais.

O que é uma dieta líquida?

Basicamente, ela é um regime alimentar que substitui alimentos sólidos por líquidos, como sucos, caldos, vitaminas e sopas. Ela pode ser total ou parcial, dependendo do objetivo e das necessidades de quem a segue.

Esse tipo de plano alimentar costuma ser usado em pré-cirúrgicos específicos, tratamentos médicos que exigem menor esforço digestivo, ou por pessoas que desejam desintoxicar o corpo. No entanto, a dieta líquida deve ser seguida com cautela, principalmente se o foco for a perda de peso, pois a ingestão de nutrientes pode ser limitada.

Como funciona a dieta líquida?

Ela pode variar em termos de rigor. Em sua forma mais restrita, apenas líquidos como água, chás, sucos diluídos e caldos de vegetais são consumidos. Já em versões mais completas sopas, vitaminas e smoothies mais densos, com frutas, vegetais e iogurtes, podem ser incluídos nas receitas.

Por ser uma dieta de baixa caloria, o corpo tende a entrar num processo de perda de peso rapidamente, porém isso pode resultar em perda de massa muscular e vitaminas essenciais, se não for acompanhado por um profissional. Geralmente, esse semelhante a dieta é mantido por um período curto.

Benefícios da dieta líquida e para quem é indicada

Um dos principais benefícios da dieta líquida é a sua capacidade de desintoxicar o organismo, especialmente se o cardápio for rico em frutas e vegetais. Além disso, esse tipo de alimentação pode promover descanso ao sistema digestivo, facilitando a recuperação de cirurgias ou problemas gastrointestinais.

Outro ponto positivo é a facilidade de digestão, o que pode ser ideal para pessoas com dificuldade de mastigação ou absorção de nutrientes. Também pode ser uma maneira prática de aumentar a ingestão de líquidos, auxiliando na hidratação.

Um estudo divulgado na revista científica The Lancet: Diabete & Endocrinology constatou que a dieta líquida pode reverter quadros de diabete tipo 2. Ela ajudou a retroceder a doença em 46% das pessoas no primeiro ano após a pesquisa, e 64% dos participantes perderam mais de 10 kg.

Os especialistas acreditam que a reversão da diabete foi possível graças a alteração da gordura ao redor do pâncreas, recuperando a produção de insulina, responsável pelo controlo da insulina no nosso corpo.

Ela é geralmente indicada para pessoas que precisam se preparar para exames médicos ou cirurgias, em que o trato digestivo precisa estar mais leve ou limpo. Também pode ser recomendada em casos de problemas intestinais ou estomacais.

Exemplos de receitas líquidas

Esse tipo de dieta é prático e fácil de preparar, basta utilizar um liquidificador e os ingredientes necessários para a preparação de refeições ricas em nutrientes e sabor. Algumas delas incluem:

● Smoothie verde detox, com folhas de couve, maçã e água de coco;

● Sopas e caldos dos mais variados tipos;

● Sucos de diversos sabores, entre outros.